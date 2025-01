S.A. 18:00 Anagrafe e Stato Civile, novità ad Alghero Al vaglio anche la possibilità di una nuova sede per l´Ufficio di Prossimità e aumento degli spazi disponibili per Anagrafe e Stato Civile. Le parole dell´assessore Sanna



ALGHERO - Aumento degli spazi disponibili, al momento insufficienti a garantire ed erogare servizi all'utenza in modo dignitoso e consono, incremento delle risorse umane dedicate e avvio di un sistema di numerazione e di abbattimento code che consenta a lavoratori e cittadini l'erogazione e la fruizione dei servizi in maniera ottimale. Sono queste le iniziative che l’Amministrazione comunale di Alghero sta mettendo in atto per risolvere le criticità dell’Ufficio Anagrafe di via Catalogna.



«Sull’ampliamento degli spazi - afferma l’Assessora Raffaella Sanna - stiamo lavorando in modo incessante per potenziare quelli dell'Ufficio Anagrafe, che in passato hanno visto una forte riduzione a scapito soprattutto della sala d'attesa. La risoluzione di questo problema è collegata in questo momento alla soluzione di altro problema, ovvero al trasferimento in altra sede dell'adiacente Ufficio di Prossimità in altri locali nella disponibilità del Comune». L'Ufficio di Prossimità è un ufficio di estrema importanza per la cittadinanza: inaugurato a Luglio 2024 e attivo già dal 2021, fin dal primo giorno della sua apertura si è rivelato un presidio di primaria importanza per l'utenza. Proprio per la sua natura e le sue finalità, deve essere collocato in un punto il più possibile centrale per l'utenza e comunque non periferico. La sua attuale collocazione in via Catalogna ha però fortemente compromesso la possibilità di accogliere chi ha necessità dei servizi demografici in uno spazio degno, soprattutto in giornate particolarmente avverse sia nei mesi freddi, come in questi giorni, che nei mesi caldi, comportando situazioni di enorme stress sia per l'utenza che per il personale.



«Nei giorni scorsi - segnala l’assessora - è stato individuato un nuovo possibile spazio per l'Ufficio di Prossimità, che dovrà essere predisposto e passato al vaglio della Regione Sardegna, ente finanziatore dello sportello e soggetto preposto ad approvare l'adeguatezza dei locali. Gli uffici comunali - assicura Raffaella Sanna - sono al lavoro per concretizzare in tempi brevissimi questa nuova soluzione». Per quanto riguarda le risorse umane, è previsto per metà Febbraio 2025 l'arrivo di un funzionario, una risorsa in più che si attende dal primo giorno di mandato dopo il pensionamento del precedente responsabile. Questo primo step è stato il frutto del lavoro di questi mesi che in prima persona l'Assessora Sanna, il Sindaco e il Dirigente di riferimento hanno portato avanti, che consentirà di arginare seppur in parte le criticità. Al lavoro anche per ottimizzare l'organizzazione interna del lavoro e risolvere alcune problematiche delle piattaforme digitali, collegate anche a strumenti gestiti non dall'Amministrazione ma dal Ministero dell'Interno.