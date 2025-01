S.A. 10:17 Se anche i negozi diventano b&b: la sveglia ad Alghero Ora anche i negozi e le attività commerciali potrebbero cambiare destinazione d´uso e diventare b&b e affittacamere. A riportare l´attenzione sul tema è Marco Lombardi, referente sardo di Mio, Movimento Imprese Ospitalità che rivolge un appello agli amministratori



ALGHERO - Non solo case residenziali che si trasformano in strutture per affitti turistici, ora anche i negozi e le attività commerciali potrebbero cambiare destinazione d'uso e diventare b&b e affittacamere. A riportare l'attenzione sul tema è Marco Lombardi, referente sardo di Mio, Movimento Imprese Ospitalità: «Con la nuova legge 105/2024 di conversione del decreto-legge 69/2024, più conosciuto come “Decreto Salva Casa 2024“, molti commercianti saranno costretti a cambiare sede o chiudere definitivamente l'attività» spiega.



«Non bastavano i tentativi di sfratto per morosità, durante il periodo covid tra il 2020-2021, dovute per gran parte, dalle chiusure obbligatorie. Adesso, anche ad Alghero, molti locatori non rinnoveranno i contratti, per trasformare i locali commerciali in "posti letto" da affittare.

In questo modo i locatori, in caso di rinnovo, chiedono aumenti considerevoli» incalza Lombardi che chiude con un appello agli amministratori: «Caro sindaco e cari consiglieri, fatevi una domanda: come sarà Alghero con solamente centri commerciali e poche "botteghe"? Forse è il caso che i comuni inizino a farsi sentire di più con la Regione e il Governo. Dove finiremo di questo passo?».



Nella foto: Marco Lombardi