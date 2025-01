Cor 18:18 Manutenzioni assenti e disservizi

«Gli algheresi hanno paura» «Alghero merita di tornare a essere una città sicura, ben illuminata e ben gestita. Non possiamo permetterci di vivere nell’oscurità». E´ la durissima reprimenda del presidente della Commissione Ambiente del Consiglio comunale, Christian Mulas



ALGHERO - Escalation di furti e tentate rapine in città nelle ultime settimane. Bar, tabaccherie e istituti scolastici sono stati presi di mira dai malviventi. A dare l'allarme con una pesantissima reprimenda nei confronti dell'Amministrazione è perfino il presidente della Commissione Ambiente del Consiglio comunale, Christian Mulas. «La crescente insicurezza, già allarmante, trova una delle sue principali cause nella gravissima mancanza di illuminazione nelle nostre vie e nei quartieri, una condizione che sta mettendo in serio pericolo la sicurezza dei cittadini e delle imprese» attacca il consigliere della maggioranza che chiede un immediato ripristino e il funzionamento dell’illuminazione pubblica.



Ma la mancanza di illuminazione non è l’unico problema ad Alghero secondo Christian Mulas: «un servizio di manutenzione inefficace e inadeguato sta aggravando ulteriormente la situazione. I cittadini segnalano che, di fronte a disservizi, vengono indirizzati a numeri verdi fantasma, senza mai ricevere risposte tempestive. Le potature sono tardive e insufficienti, e la manutenzione continua a essere lasciata in secondo piano, mentre le condizioni di sicurezza continuano a deteriorarsi. È ormai inconcepibile che una società in-house, alla quale l’amministrazione comunale affida i compiti di manutenzione e gestione del verde pubblico, agisca senza alcun coordinamento con gli amministratori eletti, facendo affidamento su soluzioni inefficaci e rimandando le risposte a numeri generici».



«La sicurezza della città non può essere gestita in modo approssimativo e inadeguato. Alghero ha bisogno di un intervento urgente e concreto. Chiediamo all’amministrazione comunale di attivarsi immediatamente per garantire il ripristino e il funzionamento dell’illuminazione pubblica in tutte le zone della città. La manutenzione delle infrastrutture è un servizio essenziale, che deve essere prioritario per garantire una città sicura, vivibile e accogliente, non solo per i residenti ma anche per i turisti che scelgono Alghero come destinazione. Alghero merita di tornare a essere una città sicura, ben illuminata e ben gestita. Non possiamo permetterci di vivere nell’oscurità».



Foto d'archivio