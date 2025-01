S.A. 21:27 150 nuovi loculi a Bosa Ora si procederà con il progetto esecutivo per l’avvio dei lavori e quindi con la definizione delle modalità di vendita o assegnazione delle sepolture, riassegnando anche gli spazi alle salme attualmente ospitate in altre tombe



BOSA - La Giunta comunale di Bosa ha approvato il progetto di fattibilità per il completamento dei 150 nuovi loculi del cimitero comunale, per i quali i lavori iniziati nel 2020 erano stati prima sospesi nel periodo covid, a causa del vertiginoso aumento dei prezzi dei materiali, e poi fermati definitivamente nel 2023, con le strutture allo stato grezzo. Per quelle opere il Comune aveva ricevuto un finanziamento regionale di 250.000 euro. Rispetto ai lavori eseguiti sono risultate economie per 104 mila euro, ai quali l’amministrazione comunale ha aggiunto nel 2022 altri 80 mila euro, portando la disponibilità totale a 184mila euro.



Il progetto di fattibilità approvato ieri prevede il completamento dei 150 loculi con il posizionamento dei rivestimenti marmorei sui manufatti dei tre corpi di fabbricati attualmente allo stato grezzo.

Ora si procederà con il progetto esecutivo per l’avvio dei lavori e quindi con la definizione delle modalità di vendita o assegnazione delle sepolture, riassegnando anche gli spazi alle salme attualmente ospitate in altre tombe. Con le eventuali economie dei lavori l’amministrazione ha in programma di costruire ulteriori nuovi loculi.



«Dal momento in cui mi è stata assegnata la delega ai Lavori pubblici ho seguito il complesso iter di chiusura del cantiere, con cui è stato certificato lo stato di fatto delle opere e si è concluso definitivamente un capitolo, per aprirne uno nuovo scongiurando strascichi e incombenze che sarebbero potute derivare», commenta il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Federico Ledda. «Ora apriamo una nuova fase che porteremo avanti in modo chiaro e ordinato, fino a chiusura compiuta delle opere e dell’intero iter».