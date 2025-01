S.A. 19:35 Imprenditori del commercio: iscrizione a seminari L’obiettivo del percorso è comprendere quali sono le competenze necessarie per gestire un negozio digitale e conoscere i possibili scenari della trasformazione digitale nell’ambito del commercio di prossimità e della “vetrina smart”



SASSARI - Il percorso seminariale “Imprenditori del commercio” (20 ore) è rivolto a commercianti, artigiani e più in generale, operatori del commercio di prossimità. L’iniziativa della Camera di Commercio di Sassari intende avvicinare i partecipanti ai temi del digitale, conoscere le nuove tecnologie disponibili e rafforzare le proprie competenze imprenditoriali. L’obiettivo del percorso è comprendere quali sono le competenze necessarie per gestire un negozio digitale e conoscere i possibili scenari della trasformazione digitale nell’ambito del commercio di prossimità e della “vetrina smart”. Gli incontri, della durata di due ore ciascuno, si svolgeranno prevalentemente online da gennaio ad aprile 2025. Le lezioni saranno registrate e messe a disposizione dei partecipanti attraverso la piattaforma e-learning. Il corso è rivolto ad un numero massimo di 15 partecipanti, l’iscrizione gratuita deve essere effettuata attraverso il form on line entro il 27 gennaio.