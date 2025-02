S.A. 19:51 Grandi eventi: pubblicato il bando regionale Potranno presentare istanza, dal 17 febbraio al 10 marzo 2025, organismi pubblici in forma singola o associata, che organizzano le manifestazioni della tradizione identitaria regionale con una storicità di almeno 80 anni



CAGLIARI - È stato pubblicato oggi il bando relativo al Cartellone degli Eventi dell’identità regionale. Si tratta del quarto dei 12 cartelloni nei quali è articolato il programma dei grandi eventi per il 2025, a valere sulla Legge Regionale 7/1955. Potranno presentare istanza, dal 17 febbraio al 10 marzo 2025, organismi pubblici in forma singola o associata, che organizzano le manifestazioni della tradizione identitaria regionale con una storicità di almeno 80 anni. «Anche con queste manifestazioni – afferma l’assessore del Turismo, Franco Cuccureddu – si consolida la strategia di richiamare un turismo ulteriore e diverso da quello balneare, con eventi della tradizione regionale di matrice laica o religiosa che siano radicati nella memoria della comunità in cui si svolgono». L’Assessorato regionale del Turismo, artigianato e commercio potrà finanziare i progetti presentati nel limite massimo del 50% delle spese ammissibili e comunque fino ad un massimo di euro centocinquantamila. Per le azioni di promozione e comunicazione la spesa obbligatoria minima è del 20% del contributo concesso. È premiante la partecipazione all’evento di delegazioni di provenienza extraregionale o estera.