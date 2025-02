Red 16:30 Colledanchise si scaglia contro la Giunta L´esponente di centro sinistra sgombra il campo dalle polemiche dell´ultima ora in merito alla recente approvazione dell´ordine del giorno sugli stalli riservati al Marino e chiarisce che i parcheggi a pagamento sono stati introdotti a dicembre da una delibera di Giunta



Nella foto: Marco Colledanchise ALGHERO - Nuovi scricchiolii in Maggioranza ad Alghero. Dopo l'ultimo affondo di Mulas sulle partecipate - l'ultimo è diretto alla Fondazione Alghero in tema di programmazione e promozione turistica [ LEGGI ]- il fuoco amico arriva da Marco Colledanchise, consigliere comunale di Futuro Comune, che in un video postato suritorna sulla questione dei parcheggi a pagamento in città.L'esponente di centro sinistra sgombra il campo dalle polemiche dell'ultima ora in merito alla recente approvazione dell'ordine del giorno da lui presentato nei mesi scorsi sugli stalli riservati ai pazienti e lavoratori del Marino e lo definisce una vittoria: «abbiamo ottenuto una regolamentazione chiara e giusta che garantirà a chi ha bisogno di accedere alla struttura sanitaria di farlo senza stress e senza perdere tempo prezioso». Tuttavia, tiene a chiarire Colledanchise, «io non c'entro nulla con i parcheggi a pagamento introdotti in tre nuove aree della città, alle Bombarde, all'Ospedale Civile e all'Ospedale Marino. Non entro nel merito del giusto o sbagliato ma è stata la Giunta con tutti gli assessori a dicembre ad approvare la delibera e non voglio essere strumentalizzato per questo».Nella foto: Marco Colledanchise