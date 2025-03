Cor 15:32 «Forza Italia ambigua in cerca di poltrone» Durissima risposta di Fratelli d´Italia Alghero al segretario provinciale di Forza Italia: «restano sul tavolo le ambiguità nei confronti di una sinistra cittadina già in difficoltà e in cerca di appoggio in cambio, forse, di poltrone»







«Mentre altri si dilettano in polemiche sterili e poco produttive, ad Alghero Fratelli d'Italia e gli altri partiti del centrodestra restano impegnati a lavorare uniti su questioni concrete, come la battaglia contro la finta riforma sanitaria della sinistra regionale. Questo è ciò che interessa davvero agli algheresi: difendere i loro diritti e il loro ospedale, non alimentare stantii teatrini politici dell'inciucio con dichiarazioni ambigue. Se Terrosu vuole continuare a giocare con le parole, lo faccia pure. Noi di Fratelli d’Italia preferiamo occuparci di ciò che conta davvero» chiudono da FdI Alghero. ALGHERO - «Siamo sinceramente colpiti dall’accorata difesa d’ufficio di Terrosu che, anziché rispondere nel merito delle posizioni contraddittorie del suo partito ad Alghero, si lancia in attacchi scomposti e fuori tema nei confronti di Fratelli d’Italia. Pensavamo fosse meglio evitare di parlare di risultati elettorali, considerando che alle ultime comunali di Sassari Forza Italia, sotto la sua guida, si è fermata a un misero 2%». Risposta al vetriolo per il coordinamento FdI di Alghero nei confronti del segretario provinciale di Forza Italia, Nanni Terrosu , che censurava nettamente le polemiche di FdI..«Senza contare il fallimento cui abbiamo assistito ad Alghero, unica grande città di centrodestra della provincia, dove il candidato sindaco Tedde, è stato sconfitto a causa dell’incapacità di Forza Italia di tenere unita la coalizione. Forse, prima di preoccuparsi di Alghero, Terrosu farebbe meglio a riflettere sulle macerie che ha lasciato dietro di sé. Prendiamo atto che, in ogni caso, restano sul tavolo le ambiguità nei confronti di una sinistra cittadina già in difficoltà e in cerca di appoggio in cambio, forse, di poltrone» attaccano i Fratelli d'Italia algheresi.«Mentre altri si dilettano in polemiche sterili e poco produttive, ad Alghero Fratelli d'Italia e gli altri partiti del centrodestra restano impegnati a lavorare uniti su questioni concrete, come la battaglia contro la finta riforma sanitaria della sinistra regionale. Questo è ciò che interessa davvero agli algheresi: difendere i loro diritti e il loro ospedale, non alimentare stantii teatrini politici dell'inciucio con dichiarazioni ambigue. Se Terrosu vuole continuare a giocare con le parole, lo faccia pure. Noi di Fratelli d’Italia preferiamo occuparci di ciò che conta davvero» chiudono da FdI Alghero.