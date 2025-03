Cor 11:07 Progetto Alghero spaccato: i Civici si sfilano Cacciotto va da Bartolazzi: «l´attenzione è alta»

Ancora critiche all'indirizzo della maggioranza consiliare regionale che ha voluto con forza la legge sul riordino della sanità in Sardegna, prevedendo una retrocessione nella gestione dell'ospedale Marino di Alghero nonostante i confortanti risultati ottenuti negli ultimi tempi. «Rappresentiamo una forza politica civica che per sua natura non risponde alle logiche partitiche soprattutto quando si parla di sanità pubblica e dei diritti essenziali dei nostri concittadini. Di fronte a queste dinamiche, che hanno sempre lo stesso sapore, volto a sovvertire sempre le scelte delle amministrazioni precedenti solo per ristabilire i propri equilibri politici, non possiamo fare altro che esprimere profondo dissenso» attaccano Martinelli e compagni.



«Abbiamo auspicato piuttosto un maggior coinvolgimento dell'università soprattutto nella programmazione di corsi di specializzazione che potessero rispondere maggiormente alle scelte e alle carenze della nostra sanità, e comunque il coinvolgimento del territorio sulle scelte che lo riguardano. Non possiamo fare a meno che dissociarci da questo modo di fare consapevoli che il tempo delle sperimentazioni è abbondantemente scaduto» chiude con fermezza e grande rammarico il gruppo civico Noi Riformiamo Alghero. ALGHERO - «Non riusciamo a comprendere quali possano essere le ragioni che spingono l'attuale governo regionale a ritornare indietro sulla governance d'ospedale marino dopo soli due anni e soprattutto senza tenere in considerazione alcuna i risultati e le prestazioni che in questo ultimo periodo sono stati veramente soddisfacenti; ma soprattutto senza chiarezza su quali saranno le azioni della Asl per mantenere, quantomeno, i servizi garantiti fino ad oggi dalla gestione Aou». Lo scrivono i membri del gruppo Noi Riformiamo Alghero, forza attualmente decisiva per la tenuta della coalizione a sostegno del Sindaco Raimondo Cacciotto di centrosinistra. Posizione molto vicina a quanto già espresso da un altro consigliere della maggioranza algherese, Christian Mulas , capogruppo di Orizzonte Comune e presidente della commissione sanità.