S.A. 9:26 Sinziana Mircea e Pietro Dossena in concerto a Sassari Oggi alle 19 in sala Sassu il secondo concerto della rassegna “I mercoledì del Conservatorio”. Sul palcoscenico la pianista di origine rumena Sinziana Mircea, Young Steinway Artist e concertista internazionale, accompagnata dal live electronics di Pietro Dossena



SASSARI - Un concerto per pianoforte arricchito dalla musica elettronica, interessante e originale connubio artistico, è la proposta di Imagine Belle Époque, il prossimo appuntamento con la rassegna “I mercoledì del Conservatorio”. Il 12 marzo alle 19 la sala Sassu dell’istituto di piazzale Cappuccini vedrà l’esibizione di due artisti del “Canepa” di Sassari, la pianista Sînziana Mircea, docente di Pianoforte, e Pietro Dossena, docente di Composizione. Due mondi apparentemente distanti si uniscono per raggiungere nuove frontiere della comunicazione musicale, alla ricerca di nuove declinazioni dell’arte, in un concerto immersivo che prevede oltre al suono anche l’immagine con un mapping video.



La serata sarà divisa in due parti: nella prima, la pianista Sînziana Mircea, Young Steinway Artist e già riconosciuta come grande talento dall’età di sette anni in Romania, suo Paese d’origine, eseguirà brani di Edward Elgar, Franz Liszt, Philip Glass e proprie composizioni. Nella seconda parte, accompagnata dal live electronics di Pietro Dossena, l’artista proporrà invece esclusivamente brani originali. Il concerto, come tutti gli appuntamenti del Conservatorio sassarese, è a ingresso libero e gratuito. Imagine Belle Époque è un grande progetto che continua: dopo l’esordio a Sassari, il 29 marzo arriverà a Bucarest, nella Sala Radio da mille posti, in cui oltre a Sînziana Mircea e Pietro Dossena parteciperà anche la chitarrista Raisa Mihai. Sînziana Mircea si è esibita in Europa, Asia e Stati Uniti, dal Kennedy Center di Washington al Beijing Silk Road Arts Center, dalla Filarmonica di Stoccolma al St. Martin-in-the-Fields di Londra.