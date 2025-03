S.A. 11:39 Impianto posidonia: verso fine dei lavori ad Alghero Quasi conclusi i lavori di realizzazione dell’impianto per il trattamento della posidonia spiaggiata di San Marco. Nei prossimi giorni partiranno anche i lavori per l’area di messa in riserva



ALGHERO - Si avviano verso la conclusione i lavori di realizzazione dell’impianto per il trattamento della posidonia spiaggiata di San Marco. Nei prossimi giorni partiranno anche i lavori per l’area di messa in riserva (dove potrà essere stoccata la posidonia in attesa di essere trattata), «cosa che apre alla concreta possibilità di veder a breve liberati dalla posidonia i siti di stoccaggio, che non fanno certo bella mostra sull’arenile di Alghero, a cominciare da quello che da anni ha sottratto al pubblico utilizzo il Lido di San Giovanni» annuncia Pietro Sartore consigliere comunale del Partito Democratico. L’impianto di trattamento permetterà di recuperare la sabbia e dopo il lavaggio riportarla sulle nostre spiagge, mentre la posidonia verrà riutilizzata in diversi modi, primariamente per produrre substrato vegetale. «In un Paese ad alta burocratizzazione come l’Italia, la durata di un mandato amministrativo non è praticamente mai sufficiente per portare a termine un’opera pubblica. Il tempo che intercorre tra l’idea, la progettazione e la definitiva realizzazione dell’opera attraversa, pertanto, più stagioni amministrative, spesso con differente orientamento politico. Per questo la continuità amministrativa è un valore e i buoni amministratori sono quelli che, oltre a portare avanti le loro idee, sanno proseguire, magari con piccole modifiche migliorative, ma senza stravolgimenti, il lavoro di chi li ha preceduti» prosegue Sartore.



«Quello che si è fatto in Alghero per risolvere il problema dello smaltimento della posidonia spiaggiata è proprio uno dei rari esempi in cui nella nostra città si è praticata in modo virtuoso la continuità amministrativa. Un progetto nato dall’intuizione della giunta di centrosinistra, con l’assessorato all’ambiente guidato allora da Raniero Selva, che, grazie alle risorse trovate a Cagliari da Raimondo Cacciotto, al tempo consigliere regionale, iniziò a lavorare per restituire agli algheresi parte del Lido di San Giovanni. La posidonia allora, come speriamo ancora per poco, per essere lavata doveva poi essere portata nello stabilimento di Quartu, da cui ritornavano indietro camion di sabbia pulita. La giunta di centrodestra di Conoci, con l’assessorato all’ambiente guidato da Andrea Montis, ha avuto poi il merito di credere in quella operazione e di darle seguito. Di concerto con la Provincia di Sassari ha così avviato la realizzazione dell’impianto nell’area industriale di San Marco, cosa che, ovviamente, renderà meno oneroso liberare gli arenili dalla posidonia e restituire loro la sabbia lavata» specifica Sartore. E conclude: «Oggi con l’amministrazione Cacciotto e con Selva di nuovo alla guida dell’assessorato all’ambiente, i cui dipendenti in questi anni hanno rappresentato il principale virtuoso fattore di continuità, si può finalmente chiudere il cerchio con la realizzazione dell’area di messa in riserva e la conclusione dei lavori di costruzione dell’impianto di trattamento e con la conseguente eliminazione dei siti di stoccaggio. Finalmente così gli algheresi e i loro ospiti potranno riprendere possesso di quegli spazi che per troppo tempo sono stati loro sottratti per essere utilizzati per stoccare la posidonia».