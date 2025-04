S.A. 16:02 Il pianista Pierluigi Camicia al Conservatorio di Sassari La rassegna "I concerti di primavera", curata dall’Associazione Ellipsis, torna lunedì 7 aprile nella sala Sassu del Conservatorio “Canepa” di Sassari con il pianista Pierluigi Camicia che propone brani di Ravel e Debussy



SASSARI - Due soli in uno stesso universo, quello della grande musica: così il pianista Pierluigi Camicia, protagonista del prossimo appuntamento con i “Concerti di primavera”, immagina Maurice Ravel e Claude Debussy. Lunedì 7 aprile alle 20.30 la sala Sassu del Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari ospita il recital pianistico inserito nella rassegna di musica da camera dell’Associazione culturale musicale Ellipsis. Il programma prevede l’esecuzione della suite Le tombeau de Couperin (1917) e di La valse (1920) di Ravel; nella seconda parte del concerto, dedicata a Debussy, saranno proposti la suite Children’s Corner (1908) e il libro secondo degli Études (VII-XII, 1915). Il concerto di lunedì è il settimo appuntamento dei dieci previsti nel cartellone di quest’anno. La rassegna di Ellipsis, in collaborazione con il Conservatorio “Canepa”, è patrocinata e gode del contributo del Ministero della Cultura, della Regione Sardegna, della Fondazione di Sardegna, del Comune di Sassari e dell’ERSU, Ente regionale per il diritto allo studio.



Pierluigi Camicia inizia la carriera sulla scia di premi conseguiti in concorsi di grande prestigio, (Busoni, Ciani, Chopin). Particolare attenzione rivolge a repertori inusuali, in collaborazione anche con solisti e direttori di fama (Ferro, Friedman, Haronovitch, Biscardi, Gusella) e con orchestre europee e americane. Insieme a Michael Flaksman, Ruggiero Ricci, Angelo Persichilli, Felix Ayo, Nina Beilina l’attività cameristica diventa occasione di proposte musicali poliedriche e affascinanti. Collabora con cantanti di prestigio quali Ricciarelli, Devia, Colaianni in recital liederistici e lirici e con vocalist come Antonella Ruggiero e Mariella Nava. Titolare di cattedra al Conservatorio nazionale “Piccinni” di Bari dal ‘73, chiamatovi dall’allora direttore Nino Rota, Pierluigi Camicia è maestro di una schiera di talenti già alla ribalta del panorama internazionale. Ha inciso per la Farelive, la Abegg e Bongiovanni. Nel 2007 è stato nominato direttore del Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce per “meritata fama” e confermato per il triennio successivo. È dal 2022 consulente artistico della Orchestra Sinfonica “OLES” di Lecce e del Salento.



Nella foto: Pierluigi Camicia