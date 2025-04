S.A. 12:36 Sa Die: Alghero, Cagliari e Bono capitali Tra città simbolo per i festeggiamenti del 28 aprile: Cagliari, in ricordo dei moti e della "cacciata dei piemontesi", Alghero, patria di Vincenzo Sulis e Bono, il paese di Giovanni Maria Angioy



ALGHERO - Tre capitali per Sa die de Sardigna edizione 2025 che si festeggerà il 28 aprile: Cagliari, in ricordo dei moti e della "cacciata dei piemontesi", Alghero, patria di Vincenzo Sulis e Bono, il paese di Giovanni Maria Angioy. «Veramente - ha detto l'assessora regionale dell'Istruzione Ilaria Portas - è una giornata del popolo sardo, importante da ricordare. La Regione quest'anno ha deciso di finanziare tre comuni simbolo. Noi pensiamo che sia necessario non solo conoscere e ricordare, ma far camminare anche Sa die sulle gambe e sulle teste dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Quindi occorre che anche nelle scuole si ricordi la nostra storia, ma soprattutto è importante il coinvolgimento delle nuove generazioni». Il giorno della festa i ragazzi delle scuole saranno accolti in Consiglio regionale per la celebrazione ufficiale. "«Il mio sogno - ha detto Portas- è quello che Cagliari torni a essere teatro della celebrazione dei moti. Per noi che l'abbiamo vissuta era stato proprio un'immersione nel clima di rivoluzione e anche di orgoglio del popolo sardo. Spero che in questi cinque anni del nostro mandato possiamo riuscire a riportare a Cagliari anche quella rappresentazione».