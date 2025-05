Cor 18:12 «Città balneari, una battaglia giusta» Fratelli d’Italia Alghero esprime grande soddisfazione per l’annuncio dato dall’on. Gianluca Caramanna, responsabile nazionale del Dipartimento Turismo FdI, circa il deposito del disegno di legge per il riconoscimento giuridico delle Comunità Marine



ALGHERO – Fratelli d’Italia Alghero esprime grande soddisfazione per l’annuncio dato dall’on. Gianluca Caramanna, responsabile nazionale del Dipartimento Turismo FdI, circa il deposito del disegno di legge per il riconoscimento giuridico delle Comunità Marine. Una proposta avanzata da Alghero insieme al network G20s e ora finalmente recepita dal Parlamento con la firma congiunta di tutte le forze della maggioranza di centrodestra.



«È una battaglia di giustizia istituzionale – dichiara Pino Cardi, coordinatore cittadino di FdI – che punta a garantire ai Comuni balneari, come Alghero, strumenti normativi e risorse adeguate per affrontare l’enorme pressione turistica a cui sono sottoposti nei mesi estivi. La politica non può più ignorare l’effetto fisarmonica che vivono queste città. Oggi arriva una risposta seria e concreta».”



«Da responsabile regionale del Dipartimento Turismo – sottolinea Marco Di Gangi – non posso che esprimere soddisfazione per un risultato che premia il lavoro portato avanti negli anni anche a livello locale, con la partecipazione di Alghero al G20s e il ruolo attivo nella cabina di regia del network. Ringrazio l’on. Caramanna per l’ascolto, l’impegno e la sensibilità dimostrata. Questa proposta rafforza la centralità del turismo nella visione di governo di Fratelli d’Italia.»



«Alghero – aggiunge il capogruppo consiliare Alessandro Cocco – ha fatto la sua parte fin dal 2021, aderendo al G20s e candidandosi, lo scorso anno, a ospitare l’edizione 2025 del Summit. Questo disegno di legge è anche frutto di quel percorso e conferma l’importanza di lavorare in rete, dentro e fuori le istituzioni. Ci auguriamo che ora tutto il Consiglio comunale faccia propria questa battaglia, senza distinzioni di parte.»