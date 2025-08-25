Alguer.it
S.A. 8:34
«Patrocinano eventi e poi li rinnegano»
Fratelli d´Italia Alghero ritorna sulla polemica degli eventi in città ed evidenzia le crepe in maggioranza dopo la nota a firma di Città Viva, Movimento 5 Stelle e Avs
«Patrocinano eventi e poi li rinnegano»

ALGHERO - «Il dibattito di questi giorni sul turismo ad Alghero ha un merito: mette in piena luce le contraddizioni della sinistra che governa la città. Da un lato l’amministrazione, con l'Assessorato al Turismo, e la Fondazione Alghero hanno patrocinato e finanziato gli eventi estivi; dall’altro, i partiti di maggioranza che siedono in Consiglio – AVS, M5S e Città Viva – prendono le distanze, dichiarando che “non li riconoscono” e che “occorre cambiare rotta”. Così non si governa: non si possono votare contributi in giunta o cda e il giorno dopo dire che non ci appartiene. È la rappresentazione plastica di un governo cittadino senza coerenza né visione». Fratelli d'Italia Alghero ritorna sulla polemica degli eventi in città ed evidenzia le crepe in maggioranza, dopo la nota di Città Viva, Avs e Movimento 5 Stelle [LEGGI]: «in questo quadro di vergognosa incoerenza sono ottimi i confronti fra le passate dichiarazioni di chi ieri accusava il centrodestra di “banalizzare la destinazione” per iniziative ed eventi uguali a quelle che oggi lui stesso sostiene e difende. Una metamorfosi che i cittadini sanno riconoscere e sicuramente puniranno».

E concludono: «Alghero non può permettersi questo caos e questo pressapochismo. Lo ricordava bene Marco Di Gangi: negli anni scorsi si è cercato di strutturare strumenti seri di confronto e programmazione – dal Tavolo del Turismo al progetto basato sui dati – strumenti che da delegati al turismo lui ed io abbiamo provato a portare avanti. La sinistra li ha sempre boicottati, e ha scelto la strada dell’improvvisazione. Ne abbiamo visto il risultato, con la netta bocciatura incassata anche da parte degli operatori turistici. Il turismo, e quindi lo sviluppo economico, sono però temi troppo seri per le polemiche sterili. Noi restiamo a disposizione per riprendere in mano progetti e idee di condivisione per una programmazione turistica efficace e di qualità».

Nella foto: Alessandro Cocco consigliere comunale di Fratelli d'Italia
