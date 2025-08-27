Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaAmministrazione › «La città ha bisogno di trasparenza e rispetto»
Cor 12:15
«La città ha bisogno di trasparenza e rispetto»
Delicatissima la situazione politico-amministrativo nel comune di Alghero. Lascia il segretario generale dopo soltanto un anno a anche a causa di evidenti problemi strutturali nell´ente. Parla l´ex sindaco Conoci e mette in guarda sulla deriva intrapresa da Porta Terra
«La città ha bisogno di trasparenza e rispetto»

ALGHERO - «La notizia del trasferimento del segretario generale, dottor Antonio Ara, al Comune di Oristano nei primissimi giorni di settembre, conferma purtroppo le preoccupazioni che avevo già espresso nei giorni scorsi. L’abbandono di una figura apicale di tale rilevanza, onestà, correttezza e professionalità, dopo appena un anno, non può essere considerato un semplice passaggio fisiologico o una “progressione di carriera” come oggi viene raccontato dall’amministrazione in carica liquidando il fatto con un semplice “grazie e in bocca al lupo”. Al contrario, rappresenta un segnale preoccupante di squilibrio interno, soprattutto se si considera che il dottor Ara, in più occasioni e anche privatamente con alcuni consiglieri, aveva manifestato la volontà di rimanere ad Alghero, a condizione che fosse garantito un corretto rispetto dei ruoli e non una prevalenza costante e invasiva di un singolo dirigente su tutti gli altri, compreso il segretario generale». A parlare Mario Conoci, già sindaco ad Alghero.

«Con il trasferimento del dottor Ara, infatti, il Comune di Alghero si troverà di fatto nelle mani di un’unica persona, che oltre alle proprie funzioni assumerà anche il ruolo di segretario, essendo attualmente il vice segretario facente funzioni. Si tratta di una concentrazione di potere senza precedenti, che desta particolare allarme soprattutto in relazione ad alcune pratiche di grande rilevanza, sotto la lente di ingrandimento dell’opinione pubblica, seguite dallo stesso dirigente, tra le quali: il bando per l’assegnazione del campo Mariotti, stranamente modificato alla scadenza del termine di presentazione delle domande; i concorsi pubblici per il personale; e la delicata vicenda della Secal, rispetto alla quale lo stesso dirigente aveva già manifestato l’intenzione di arrivare alla chiusura della società partecipata, con una delibera presentata nei primi mesi di questa consiliatura. Allo stesso tempo pare che da mesi non si riesca a far riparare un ascensore a Porta Terra». Questi episodi, sommati alla situazione odierna, mostrano con chiarezza quanto sia fragile l’equilibrio interno dell’amministrazione comunale e quanto sia urgente intervenire. Il rischio concreto è che venga meno quel sistema di contrappesi che rappresenta la garanzia di trasparenza, equilibrio e imparzialità nell’esercizio di funzioni pubbliche essenziali.

«Al di là delle rappresentazioni ufficiali, appare evidente che la perdita del segretario generale non è stata inevitabile, ma è maturata in un contesto in cui è stato favorito l’accentramento di potere in un singolo dirigente e che ha reso impossibile il mantenimento di un equilibrio sereno e condiviso. Mi auguro che le sollecitazioni, giunte dalla componente civica proveniente dal precedente mandato (sempre più inascoltata e apparentemente addirittura spesso mal sopportata , seppur determinante per la vittoria del centrosinistra) della stessa maggioranza, di nominare al più presto un nuovo vice segretario generale, vengano immediatamente accolte dal sindaco. È responsabilità del primo cittadino garantire che nessun dirigente possa concentrare nelle proprie mani tutte le funzioni apicali del Comune, pena un grave danno non solo all’amministrazione ma all’intera comunità algherese. La città ha bisogno di trasparenza, pluralità e rispetto dei ruoli. È compito del sindaco garantire questo equilibrio, senza ulteriori rinvii» chiude Mario Conoci.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
27/8/2025
Il Segretario del Comune lascia l´incarico
Troppo difficile e complicato proseguire a Porta Terra. Tra qualche giorno l´addio definitivo per Antonio Ara. In attesa dell'ufficialità, confermate tutte le indiscrezioni del Quotidiano di Alghero. L'addio non certamente in un periodo facile
28/8/2025
«Impossibile fermarlo, grazie e addio segretario»
Quando ancora manca la comunicazione ufficiale di Porta Terra sull´addio annunciato dal Quotidiano di Alghero al segretario generale del Comune arrivano i ringraziamenti del presidente Pirisi. Delicatissima anche la situazione politico-amministrativo all´interno della giunta
27/8/2025
«Azzeramento e ripartenza per il bene di Alghero»
Nel mezzo del nuovo caos politico in cui è precipitata la maggioranza consiliare guidata dal sindaco Cacciotto arriva dal capogruppo di Forza Italia la richiesta di un immediato cambio di passo
28/8/2025
Moro e AvS contro gli ex amministratori
E´ Giampiero Moro di Città Viva con il gruppo Avs a ritornare sul tema degli eventi in città dopo la presa di posizione contro Porta Terra e Fondazione Alghero, nell´infuocata polemica politica di fine agosto e in replica alle dichiarazioni del gruppo consiliare di Forza Italia che ha chiesto un cambio di passo da parte del sindaco Cacciotto e l´azzeramento della sua Giunta
27/8/2025
«Commissione deserta, sindaco senza guida»
Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Alghero interviene sul mancato numero legale della commissione I - regolamenti, la cui riunione prevista per questa mattina è andata deserta per l´assenza dei membri di maggioranza
28/8/2025
«La Maggioranza fa più opposizione di noi»
E´ Michele Pais, consigliere comunale della Lega ad Alghero, a stigmatizzare il comportamento di alcuni consiglieri della Maggioranza cittadina e non fa mancare la provocazione: è l'Opposizione che dovrebbe dimettersi, la fanno loro, non serviamo più a nulla
26/8«Ad Alghero un’Armata Brancaleone»
25/8«Lavoriamo uniti per la Grande Alghero»
12/8«Stop pignoramenti o manifestazione»
12/8Secal, passaggio di consegne
9/8Pignoramenti, FdI: flop nella comunicazione
7/8«Palazzo bruciato, solo propaganda»
6/8«Sul palazzo bruciato un´evoluzione concreta»
31/7Amministrazione improvvisata e Alghero merita di più
31/7«Situazione grave, subito un riequilibrio»
30/7«L´addio del Segretario sarebbe gravissimo»
« indietro archivio amministrazione »
29 agosto
L´allarme: Alghero nel baratro criminalità
29 agosto
«Criminalità: serve un sindaco presente»
29 agosto
Cabina in tilt: ristoranti ancora chiusi in centro storico



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)