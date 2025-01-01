Cor 12:00 Degrado in centro: ratti e blatte Impressionante la quantità di strade ormai dissestate nel centro storico di Alghero. Buchi e vere e proprie voragini divengono tane e ricettacolo di ratti e insetti



ALGHERO - Prosegue inesorabile il degrado del centro storico algherese. Inutili perfino le denunce che da tempo ormai si susseguono da parte di residenti e commercianti. Impressionante la quantità di strade ormai dissestate e pericolose, con vere e proprie voragini che mettono a rischio passanti e turisti. Acciottolato ormai deteriorato in Via Gilbert Ferret e via Majorca, nonostante la risistemazione delle strade sia stata realizzata soltanto nell'inverno scorso. Buchi che divengono ricettacolo di ratti e blatte: è l'ultima denuncia in ordine di tempo di alcuni commercianti esausti da tanto degrado e menefreghismo.



Nella foto: un nuovo buco nel cuore del centro storico di Alghero, segnalato con vasi e canne di fortuna