Cor 12:00
Degrado in centro: ratti e blatte
Impressionante la quantità di strade ormai dissestate nel centro storico di Alghero. Buchi e vere e proprie voragini divengono tane e ricettacolo di ratti e insetti
Degrado in centro: ratti e blatte

ALGHERO - Prosegue inesorabile il degrado del centro storico algherese. Inutili perfino le denunce che da tempo ormai si susseguono da parte di residenti e commercianti. Impressionante la quantità di strade ormai dissestate e pericolose, con vere e proprie voragini che mettono a rischio passanti e turisti. Acciottolato ormai deteriorato in Via Gilbert Ferret e via Majorca, nonostante la risistemazione delle strade sia stata realizzata soltanto nell'inverno scorso. Buchi che divengono ricettacolo di ratti e blatte: è l'ultima denuncia in ordine di tempo di alcuni commercianti esausti da tanto degrado e menefreghismo.

Nella foto: un nuovo buco nel cuore del centro storico di Alghero, segnalato con vasi e canne di fortuna
