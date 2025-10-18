Cor 19:34 Arzachena, Capodanno con Achille Lauro Dopo Olbia anche Arzachena annuncia il gran concerto per la notte di Capodanno. Il sindaco Ragnedda: «Appuntamento che unisce qualità, energia e partecipazione»



ARZACHENA - Sarà Achille Lauro a tenere il concerto in programma mercoledì 31 dicembre, dalle 20, allo stadio Biagio Pirina, con ingresso gratuito. Lo spettacolo è organizzato dall’agenzia FD Concerti in collaborazione con Friends & Partners e vanta il supporto della Regione Sardegna. Dopo Olbia COSì, anche Arzachena annuncia il gran concerto per la notte di Capodanno.



«Investire su eventi di grande richiamo come questo significa credere nel futuro di Arzachena - ha precisato il sindaco Roberto Ragnedda -. La cultura e lo spettacolo sono strumenti fondamentali per valorizzare il territorio, creare occasioni di incontro e rafforzare il senso di comunità. Con il Capodanno e la presenza di un artista poliedrico come Achille Lauro, Arzachena torna al centro della scena regionale».