Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSpettacoloConcerti › Black’n’Blue venerdì al Poco Loco
Cor 19:19
Black’n’Blue venerdì al Poco Loco
Sbarca in Sardegna il progetto internazionale con il Grammy Winner M.B. Gordy. Una serata tra blues, soul e grandi classici americani
Black’n’Blue venerdì al Poco Loco

ALGHERO - Venerdì 24 ottobre, alle ore 22.30, il palco del Poco Loco Alghero ospiterà un evento speciale di caratura internazionale: "Black’n’Blue", concerto inserito nel ciclo di appuntamenti “#NonSoloJazz”, porterà in città alcuni dei più talentuosi musicisti della scena di Los Angeles e della Sardegna, in una serata che promette di fondere radici, groove e grande spettacolo. Tra i protagonisti della serata spicca M.B. Gordy, batterista, compositore e produttore, vincitore di un Grammy Award nel 2019 con il gruppo Opium Moon e candidato nuovamente nel 2022.

Con lui sul palco: Daryl Black, voce soul potente e raffinata; Mick Taras, chitarrista cagliaritano d’origine ma californiano d’adozione, noto per le sue collaborazioni con artisti del calibro di Neil Young, Gloria Estefan, Motels e Little Feat; Samuele Dessì, tra i più apprezzati chitarristi e produttori sardi; Salvatore Spano, pianista di grande sensibilità e talento.

"Black’n’Blue", titolo che omaggia lo storico album dei Rolling Stones del 1975, è molto più di un tributo: è una rilettura creativa e appassionata del blues e delle sue contaminazioni con soul, rock e funk, con un repertorio che attraversa generazioni e culture. In scaletta, brani di John Lee Hooker, B.B. King, Bill Withers, Eric Clapton, Leon Russell, Marvin Gaye, Average White Band, Fleetwood Mac e altri pilastri della musica americana del ‘900. Una produzione originale a cura di Vox Day, che conferma l’anima multifunzionale e cosmopolita del Poco Loco Live Club, da sempre punto di riferimento per la musica di qualità ad Alghero e in Sardegna.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
19:34
Arzachena, Capodanno con Achille Lauro
Dopo Olbia anche Arzachena annuncia il gran concerto per la notte di Capodanno. Il sindaco Ragnedda: «Appuntamento che unisce qualità, energia e partecipazione»
18/10/2025
I QCBA accendono il Poco Loco
Il JazzAlguer chiude in bellezza con le blue notes dell’America Jazz. Il quartetto ha dimostrato in tutto e per tutto un eccellente maestria e virtuosità
17/10Al Cap d´any non serve il nome ad effetto
17/10Tre concerti in tre giorni targati Canepa
15/10A Sassari il Progetto scuole è al Teatro Verdi
15/10Una serata ricordo per Paolo Dessì ad Alghero
15/10«Ad Alghero il silenzio su Capodanno preoccupa»
15/10JazzAlguer chiude con QCBA play Blue Note
15/10Giovedì nuovo concerto al Canepa
8/10Il Coro de Iddanoa Monteleone al Teatro Civico
9/10Grande evento per il Cap d´Any: proposte
9/10Olbia annuncia Marco Mengoni per Capodanno
« indietro archivio concerti »
20 ottobre
Le famiglie dell’agro insorgono. «In scuolabus senza assistente»
20 ottobre
Ittiri: minaccia tabaccaio con la pistola
20 ottobre
Via Maiorca, voragine da un anno



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)