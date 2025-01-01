S.A. 11:19 Parte da Bitti Autunno in Barbagia Sabato 6 e domenica 7 settembre, via alla 24ª edizione di Autunno in Barbagia. Ad aprire il percorso sarà Bitti, noto per la grande tradizione del canto a tenore – riconosciuto dall’Unesco patrimonio immateriale dell’umanità – e per il villaggio nuragico di Romanzesu, uno dei siti archeologici più importanti dell’isola



BITTI - Parte da Bitti, sabato 6 e domenica 7 settembre, la 24ª edizione di Autunno in Barbagia – Gioielli da tramandare, tesori da custodire, lo storico circuito promosso dalla Camera di Commercio di Nuoro e dalla sua Azienda Speciale ASPEN, con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e la collaborazione del Banco di Sardegna. Per oltre tre mesi, dal 6 settembre al 14 dicembre, saranno 31 le località della Barbagia che accoglieranno i visitatori in un viaggio tra cultura, tradizioni, artigianato ed enogastronomia. Ad aprire il percorso sarà Bitti, noto per la grande tradizione del canto a tenore – riconosciuto dall’Unesco patrimonio immateriale dell’umanità – e per il villaggio nuragico di Romanzesu, uno dei siti archeologici più importanti dell’isola.



Il programma del fine settimana prevede l’apertura delle cortes con degustazioni e artigianato, mostre ed esposizioni diffuse lungo le vie del paese, e numerose iniziative che raccontano l’identità e la memoria comunitaria. Tra gli appuntamenti più attesi: le esibizioni dei gruppi di canto a tenore e folk, con balli tradizionali e animazione; le dimostrazioni e i laboratori promossi da ASPEN con artigiani e produttori locali, dalla lavorazione della pasta fresca e della ceramica, alla trasformazione del latte e alla sartoria tradizionale; la rappresentazione del matrimonio tradizionale S’Isposu Vitzichesu (domenica 7 settembre), con sfilata in abito tipico, musica e festeggiamenti; concerti serali in Piazza Asproni, tra cui Le Nuvole (sabato 6) e Novosonos (domenica 7).



«Con l’avvio a Bitti prende forma il racconto collettivo della Barbagia e delle sue comunità – sottolinea il Presidente della Camera di Commercio di Nuoro, Agostino Cicalò –. Autunno in Barbagia è un’occasione per valorizzare il territorio, le imprese locali e le produzioni autentiche, contribuendo alla crescita economica e alla destagionalizzazione turistica». Il calendario proseguirà il 13 e 14 settembre con la tappa di Oliena.