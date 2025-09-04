S.A. 9:09 Sabato il Tissi Beer Fest Una festa della birra che diventa occasione per visitare Tissi, godere di buona musica, assaporare prodotti artigianali e degustare tantissime varietà di birre artigianali. L´appuntamento è fissato per sabato 6 settembre



TISSI - Il conto alla rovescia è iniziato: sabato 6 settembre torna il Tissi Beer Fest, l’evento che ogni

anno trasforma il Belvedere Dott. Pais in un palcoscenico a cielo aperto, dove musica, birra artigianale e street food si fondono in un’esperienza unica. L’edizione 2025 promette

emozioni forti, con una line-up da brividi e un’atmosfera da festival internazionale. Dalle ore 16:30, il pubblico potrà immergersi tra gli stand gastronomici, dove sapori locali e proposte gourmet si incontrano. cuore pulsante dell’evento sarà la musica.



Alle 21:30 saliranno sul palco i Queen in rock, una delle tribute band più acclamate d’Europa. Dal 2010 portano in scena uno spettacolo fedele e travolgente, riconosciuto da Brianmay.com, dal Queen Fan Club internazionale e selezionato per tre anni consecutivi dalla Montreux Celebration in Svizzera. Costumi originali, strumentazione d’epoca e la voce potente di Francesco Sedda nei panni di Freddie Mercury rendono ogni esibizione un viaggio emozionante nel mito dei Queen. A seguire, il fascino magnetico del David Bowie Tribute, in uno show che celebra l’icona del glam-rock con eleganza e intensità.



L’artista ospite porterà sul palco l’anima ribelle e visionaria di Bowie, tra luci, suoni e suggestioni che attraversano generazioni. A completare la serata, Ruga DJ accompagnerà il pubblico con un DJ set

coinvolgente già dal pomeriggio, per poi tornare dopo mezzanotte e far ballare il pubblico sotto le stelle fino a notte fonda. Un mix esplosivo di dance, elettronica e revival che trasformerà il Belvedere in una pista a cielo aperto.