Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaPolitica › «Fine vita, Parlamento si assuma la responsabilità»
S.A. 20:17
«Fine vita, Parlamento si assuma la responsabilità»
La maggioranza in Parlamento continua a eludere un vuoto legislativo che va colmato: è il messaggio di Silvio Lai deputato sardo del Pd all´indomani dell´approvazione della legge sul fine vita in Sardegna
«Fine vita, Parlamento si assuma la responsabilità»

CAGLIARI - Il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato la legge che disciplina procedure e tempi per l’accesso al suicidio medicalmente assistito. La Sardegna è la seconda Regione, dopo la Toscana, a dotarsi di una normativa attuativa delle sentenze della Corte costituzionale (n. 242/2019 e successive). «È una legge giusta e necessaria: accompagna il malato senza imporre nulla, nel pieno rispetto di dignità e libertà, seguendo rigorosamente i quattro requisiti fissati dalla Consulta» dichiara Silvio Lai (PD), che sottolinea «il lavoro decisivo della Commissione Sanità e della sua presidente Carla Fundoni (PD), che hanno condotto l’istruttoria e rafforzato la tenuta giuridica del testo».

«Il provvedimento garantisce assistenza sanitaria gratuita, verifica delle condizioni tramite commissione multidisciplinare e Comitato etico territorialmente competente, oltre a un passaggio obbligato per le cure palliative e tempi certi per le aziende sanitarie. Ora un’altra Regione segue l’esperienza della Toscana—prima ad approvare una legge analoga l’11 febbraio 2025, poi impugnata dal Governo. Il testo sardo peraltro recepisce le criticità emerse in Toscana e riduce il rischio di contenzioso con verifiche cliniche, tempistiche e ruolo dei Comitati etici più puntuali. Con questa approvazione il PD e il centro sinistra difendono i diritti e danno attuazione alle sentenze costituzionali. La maggioranza in Parlamento continua a eludere un vuoto legislativo che va colmato. Il Parlamento la smetta di rinviare e chiuda il cantiere nazionale: lasciare cittadini e servizi sanitari nel limbo è viltà politica e strumentalizzazione sulla pelle di chi soffre» conclude Lai.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
12/9«Alguer Hall futuro spazio per matrimoni»
12/9Forza Italia sconcertata: Alguer hall abusiva
11/9Militari israeliani in Sardegna: interrogazione di Ghirra
5/9Aumentati gli stipendi ai sindaci di Quartu e Alghero
2/9Colledanchise e Podda si separano: è ufficiale
28/8Buona amministrazione: bando per i comuni sardi
13/8A Sassari il tradizionale brindisi con gli ex sindaci
5/8Palazzo bruciato: messa in sicurezza
2/8«Azzurri affetti da smemoratezza»
1/8«Cacciotto è un sindaco che galleggia»
« indietro archivio politica »
18 settembre
«Circonvallazione, prossima la prima apertura»
18 settembre
Cacciotto esplode: Governo scandaloso sul rally
18 settembre
Alghero saluta l´estate con Akènta Sunset Party



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)