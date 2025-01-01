Alguer.it
S.A. 18:51
Porto Torres: nasce un nuovo progetto politico
Sardegna al Centro, guidato dalla coordinatrice Anita Giagoni, e Sardegna Vera, rappresentato da Carlo Cossu insieme ai consiglieri comunali Ico Bruzzi e Michele Bassu, annunciano la nascita di un progetto politico ambizioso in vista delle prossime elezioni comunali
Porto Torres: nasce un nuovo progetto politico

PORTO TORRES - I gruppi politici Sardegna al Centro, guidato dalla coordinatrice Anita Giagoni, e Sardegna Vera, rappresentato da Carlo Cossu insieme ai consiglieri comunali Ico Bruzzi e Michele Bassu, annunciano la nascita di un progetto politico ambizioso in vista delle prossime elezioni comunali. «Quattro anni di ascolto, confronto e lavoro condiviso hanno gettato le basi per una nuova visione di Porto Torres. Una visione che rifiuta logiche calate dall’alto e sceglie la strada della partecipazione autentica, perché siamo convinti che solo dalla voce e dall’energia dei cittadini possa nascere il vero cambiamento» si legge nella nota a firma dei rappresentanti del gruppo.

Elencano le priorità chiare e non più rinviabili: riqualificazione industriale, la tutela ambientale, il rilancio portuale, una Città inclusiva «per costruire una comunità più giusta, viva culturalmente e capace di affrontare le sfide del futuro». «Porto Torres non può più restare spettatrice delle proprie sorti. È tempo di tornare protagonisti, di dire basta a un territorio che subisce invece di scegliere.
La nostra proposta politica nasce da una convinzione profonda: la vera innovazione si costruisce insieme, con coraggio e partecipazione, coinvolgendo ogni cittadino nel disegno del futuro della propria città» concludono.
