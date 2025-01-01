Alguer.it
«Alghero in House, situazione inaccettabile»
I consiglieri di Forza Italia sulla necessità che l’amministrazione Cacciotto paghi puntualmente le prestazioni della partecipata Alghero in house
ALGHERO - «Una situazione inaccettabile, che vede l'Amministrazione Cacciotto colpevolmente in debito con la Alghero in house per il corrispettivo delle prestazioni dei mesi di giugno e luglio. A cui a breve, a seguito dell'invio del rendiconto delle attività svolte, si sommerà la mensilità di agosto. Un modo sciatto e inaccettabile di organizzare i rapporti con una società controllata che fin dalla sua costituzione, avvenuta nel 2008 con la stabilizzazione di n. 60 lavoratori socialmente utili, costituisce la colonna portante nella gestione del territorio comunale e delle attività di manutenzione di edifici, marciapiede e strade. La logica conseguenza è che con un buco di circa 550 mila euro la Alghero in house deve affrontare una situazione che mette a rischio il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti. E non per responsabilità della Alghero in house e dei suoi vertici, ma per una morosità inaccettabile dell'amministrazione Cacciotto, che certifica una situazione di confusione e di scollamento. Auspichiamo che il sindaco Cacciotto adempia con urgenza ai propri obblighi contrattuali e giuridici, nell’interesse di Alghero che ha necessità di una proficua manutenzione delle strade e dei beni pubblici». Lo hanno dichiarato Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini del Gruppo consiliare di Forza Italia.
