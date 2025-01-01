Alguer.it
Cor 15:01
«Parliamo con i giovani di politica»
In occasione della prima assemblea del Consiglio Federale Regionale di Europa Verde Sardegna, la consigliera algherese Beatrice Podda, ha parlato di giovani e di politiche giovanili
«Parliamo con i giovani di politica»

ALGHERO - «La politica non è il luogo dei politici. Prendiamoci seriamente l'impegno di raccontare ai giovani che la politica non è sempre pasticciata e pasticciona. Parliamo con i giovani di politica. Giovani e politica devono tornare ad essere un binomio possibile». Parole di Beatrice Podda, consigliera comunale ad Alghero, ieri presente alla prima assemblea del Consiglio Federale Regionale di Europa Verde Sardegna, al fianco dell'assessore regionale ai Lavori Pubblici della Regione Sardegna, Antonio Piu. Beatrice Podda parte da un dato emerso dal rapporto Istat: Si informa di politica almeno una volta a settimana il 16,3% dei ragazzi di 14-17 anni e poco più di un terzo (34,6%) dei 18-24enni. A non informarsi mai, invece, sono rispettivamente il 60,2% e il 35,4%.

[Foto Fb]
12:26
Olbia: sequestro di tartarughe e pietre
Nel corso delle ispezioni ai passeggeri in imbarco dal porto di Olbia - Isola Bianca, gli agenti della Security dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna hanno fermato una coppia di Formia, in partenza per Civitavecchia
