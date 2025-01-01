Cor 7:45 Vittoria di carattere per il Latte Dolce Vittoria di carattere per il Sassari Calcio Latte Dolce, che batte 1-0 il Flaminia Civitacastellana e sale a 11 punti in classifica. Nel prossimo turno i ragazzi di mister Fini sfideranno, nel derby sardo, l’Olbia, oggi sconfitto dalla Nocerina per 2-1



SASSARI - Il Sassari Calcio Latte Dolce parte forte e si porta subito in vantaggio: cross perfetto di Tannor, il centrocampista osilese svetta di testa e supera Torrielli per l’1-0. Il Flaminia si fa vedere in avanti con Tascini che sfrutta l’errore della retroguardia sassarese e Cabeccia è costretto agli straordinari salvando il risultato.



Al 22’ la difesa laziale ribatte il tiro di Loru, poi la palla termina sui piedi di Casalongue, ma Torrielli non si fa sorprendere e para la conclusione dell’esterno argentino. Le due squadre giocano un match intenso, ma senza creare particolari problemi alle difese avversarie. Al 43’ i biancocelesti restano in 10 per l’espulsione di Sangarè per un fallo su Bonugli giudicato eccessivamente pericoloso dal Direttore di gara. Nel recuopero non accade niente e il primo tempo termina 1-0 in favore dei padroni di casa.



Al ritorno dagli spogliatoi mister Fini inserisce Pinna e Bouabre per dare maggior solidità in difesa e per prevenire gli assalti del Flaminia. I rossoblù provano a spingere con il piede sull’acceleratore e al 70’ Salvato è miracoloso su Zanchi. I biancocelesti provano a fare male in contropiede ed è Tannor ad andare a un passo dal raddoppio, grazie a un’ottima giocata personale, ma trova ancora la pronta risposta di Torrielli. Nel finale il Sassari Calcio Latte Dolce si difende con i denti e porta a casa tre punti di capitale importanza.



Foto d'archivio