Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariSportCalcio › Vittoria di carattere per il Latte Dolce
Cor 7:45
Vittoria di carattere per il Latte Dolce
Vittoria di carattere per il Sassari Calcio Latte Dolce, che batte 1-0 il Flaminia Civitacastellana e sale a 11 punti in classifica. Nel prossimo turno i ragazzi di mister Fini sfideranno, nel derby sardo, l’Olbia, oggi sconfitto dalla Nocerina per 2-1
Vittoria di carattere per il Latte Dolce

SASSARI - Il Sassari Calcio Latte Dolce parte forte e si porta subito in vantaggio: cross perfetto di Tannor, il centrocampista osilese svetta di testa e supera Torrielli per l’1-0. Il Flaminia si fa vedere in avanti con Tascini che sfrutta l’errore della retroguardia sassarese e Cabeccia è costretto agli straordinari salvando il risultato.

Al 22’ la difesa laziale ribatte il tiro di Loru, poi la palla termina sui piedi di Casalongue, ma Torrielli non si fa sorprendere e para la conclusione dell’esterno argentino. Le due squadre giocano un match intenso, ma senza creare particolari problemi alle difese avversarie. Al 43’ i biancocelesti restano in 10 per l’espulsione di Sangarè per un fallo su Bonugli giudicato eccessivamente pericoloso dal Direttore di gara. Nel recuopero non accade niente e il primo tempo termina 1-0 in favore dei padroni di casa.

Al ritorno dagli spogliatoi mister Fini inserisce Pinna e Bouabre per dare maggior solidità in difesa e per prevenire gli assalti del Flaminia. I rossoblù provano a spingere con il piede sull’acceleratore e al 70’ Salvato è miracoloso su Zanchi. I biancocelesti provano a fare male in contropiede ed è Tannor ad andare a un passo dal raddoppio, grazie a un’ottima giocata personale, ma trova ancora la pronta risposta di Torrielli. Nel finale il Sassari Calcio Latte Dolce si difende con i denti e porta a casa tre punti di capitale importanza.

Foto d'archivio
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
7:38
Alghero a valanga sull´Ozierese
Campionato di Promozione: Importante vittoria per l’Alghero, che si impone con il risultato di 5-2 contro l’Ozierese al termine di una gara ricca di emozioni
7:42
Fc Alghero sconfitta della Lanteri
Esordio amaro in campionato per la FC Alghero, che nella prima giornata del girone D di Prima Categoria cede per 3-2 sul difficile campo della Lanteri, una delle formazioni più quotate del torneo. Una gara intensa e combattuta, con entrambe le squadre ben organizzate e capaci di regalare spettacolo fino al triplice fischio
26/9Alghero travolgente a Thiesi
26/9Fc Alghero pronta per la Prima Categoria
23/9Basta bavagli alle società sportive
22/9Bacchettate ad Alessandrini. «Comportati da cittadino onorario»
21/9Fc Alghero ancora senza campo. Alessandrini sprona Porta Terra
19/9Domenica l´Alghero attende il Coghinas
15/9Partenza col botto per l´Alghero
12/9Alghero debutta in campionato contro il Bosa
8/9Coppa Italia: Alghero stacca il pass per gli ottavi
4/9Coppa Italia: Alghero in casa del Perfugas
« indietro archivio calcio »
29 settembre
Alghero a valanga sull´Ozierese
27 settembre
Moto nel burrone, muore 62enne
28 settembre
Claudio Baglioni ad Alghero il 4 agosto



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)