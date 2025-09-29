Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroTurismoManifestazioni › «Associazioni, è questa la strada giusta»
Cor 11:03
«Associazioni, è questa la strada giusta»
Parole del presidente di Fondazione Alghero, Graziano Porcu, in occasione della conferenza stampa di presentazione del calendario di ottobre di eventi e manifestazioni dedicate alle famiglie con la nona edizione dell´Alguer Family Festival
«Associazioni, è questa la strada giusta»

ALGHERO - «E’ questa la strada giusta e l’Alghero Family Festival è un esempio virtuoso di quanto la collaborazione tra associazioni porti a risultati concreti». Sono le parole del presidente di Fondazione Alghero, Graziano Porcu, in occasione della conferenza stampa di presentazione del calendario di ottobre di eventi e manifestazioni dedicate alle famiglie. Proprio nei giorni scorsi il presidente Porcu aveva voluto incontrare insieme all'Amministrazione comunale algherese i referenti delle associazioni culturali e sportive locali, avviando - di fatto - un nuovo ed ambizioso percorso di coinvolgimento e condivisione, nell'ottica della collaborazione reciproca improntata all'organizzazione di manifestazioni ed eventi durante l'intero arco dell'anno [LEGGI]. Un percorso che prosegue - sottolinea - perchè è nel lavorare insieme che si raggiungono risultati migliori per la città.

2 ottobre
Addio a Don Potito Niolu
2 ottobre
Alghero è con la Palestina: corteo domenica 5 ottobre
1 ottobre
Anche ad Alghero si difende chi evade



