11:03
«Associazioni, è questa la strada giusta»
Parole del presidente di Fondazione Alghero, Graziano Porcu, in occasione della conferenza stampa di presentazione del calendario di ottobre di eventi e manifestazioni dedicate alle famiglie con la nona edizione dell´Alguer Family Festival
ALGHERO - «E’ questa la strada giusta e l’Alghero Family Festival è un esempio virtuoso di quanto la collaborazione tra associazioni porti a risultati concreti». Sono le parole del presidente di Fondazione Alghero, Graziano Porcu, in occasione della conferenza stampa di presentazione del calendario di ottobre di eventi e manifestazioni dedicate alle famiglie. Proprio nei giorni scorsi il presidente Porcu aveva voluto incontrare insieme all'Amministrazione comunale algherese i referenti delle associazioni culturali e sportive locali, avviando - di fatto - un nuovo ed ambizioso percorso di coinvolgimento e condivisione, nell'ottica della collaborazione reciproca improntata all'organizzazione di manifestazioni ed eventi durante l'intero arco dell'anno [LEGGI
]. Un percorso che prosegue - sottolinea - perchè è nel lavorare insieme che si raggiungono risultati migliori per la città.
7:13
Il corteo “Alghero è con la Palestina”, si aprirà con il raduno alle ore 16.30 e partenza alle ore 17.00 da Via Garibaldi (fronte Mercato del Pescato). Si attraverserà poi il centro storico per arrivare in Piazza Sulis
1/10/2025
Laboratori, spettacoli, momenti di festa, convegni, incontri sportivi e culturali. Dal 3 al 5 ottobre il centro storico si trasforma con Bricks in Town, un weekend tra mattoncini Lego. Sempre il 5 ottobre spazio allo sport e alla condivisione con la CRAI Alghero Family Run
15:01
Dai paesaggi naturali e minerari di Lula, alle tradizioni legate al pane e ai riti nuziali di Meana Sardo, fino alle maschere etniche e all’artigianato del cuoio di Orotelli, il weekend offrirà ai visitatori un itinerario unico tra cultura, enogastronomia e memoria collettiva
30/9/2025
Nel centro storico l’iniziativa della Fondazione Maria Carta con i suoni, i canti, le musiche, i balli e i colori degli abiti tradizionali della Sardegna. Anche quest’anno “La nave dell’identità”, dopo il grande successo del 2023 a Barcellona e del 2024 in Corsica
2 ottobre 2 ottobre 1 ottobre