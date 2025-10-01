S.A. 15:53 Aou: «Nessuno smantellamento del Marino» La nota della Direzione strategica di Aou Sassari dopo la denuncia del sindacato UIL FPL: un ventilatore avanzato arriva ad Alghero, mentre quello più compatto è destinato al Day surgery di Sassari. Scelte gestionali mirate a garantire continuità e qualità delle cure



E ancora: «Nel caso specifico citato dagli articoli di stampa, occorre chiarire che ad Alghero è stato portato un ventilatore polmonare di fascia alta, che va a sostituire un ventilatore di fascia intermedia già presente. Quest'ultimo, più compatto e di dimensioni ridotte, è stato destinato al Day surgery di Palazzo Clemente a Sassari, dove le caratteristiche degli spazi lo rendono particolarmente adatto. Non si tratta quindi di uno spostamento in sottrazione, ma di un ricollocamento funzionale che permette di valorizzare entrambe le apparecchiature nei contesti più idonei.» «Scelte di questo tipo rientrano nella normale attività gestionale e hanno un unico obiettivo: garantire qualità e continuità nell'assistenza ai pazienti. È importante sottolineare che l'Aou di Sassari continuerà a investire e a lavorare in questa direzione, senza divisioni tra strutture, ma con la consapevolezza di essere un'unica realtà sanitaria al servizio del territorio» concludono da Aou. ALGHERO - «Nessuno "smantellamento silenzioso" dell'ospedale Marino di Alghero». Sono le rassicurazioni della Direzione strategica dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari all'indomani della denuncia del sindacato UIL FPL [ LEGGI ] sulle pagine del, a cui è seguita anche un'interrogazione a firma del consigliere comunale della Lega Michele Pais [ LEGGI ].«Un intervento doveroso, volto a chiarire alcuni temi per rispetto dei cittadini e degli operatori sanitari che lavorano ogni giorno con professionalità e impegno. L'Aou di Sassari opera come un'unica azienda: non esistono strutture di serie A e di serie B, né a Sassari né ad Alghero. Le strumentazioni in dotazioni all'Azienda sono distribuite e utilizzate nelle varie strutture in base alle esigenze cliniche, sempre con l'obiettivo di garantire ai pazienti la massima funzionalità dei servizi. L'Azienda ha sempre lavorato per migliorare le dotazioni tecnologiche di tutte le proprie strutture operative. Ogni scelta viene fatta valutando il contesto e la destinazione più appropriata, in modo da rendere le strutture operative ed efficienti» si legge nella nota a firma dell'Azienda Ospedaliera Universitaria.E ancora: «Nel caso specifico citato dagli articoli di stampa, occorre chiarire che ad Alghero è stato portato un ventilatore polmonare di fascia alta, che va a sostituire un ventilatore di fascia intermedia già presente. Quest'ultimo, più compatto e di dimensioni ridotte, è stato destinato al Day surgery di Palazzo Clemente a Sassari, dove le caratteristiche degli spazi lo rendono particolarmente adatto. Non si tratta quindi di uno spostamento in sottrazione, ma di un ricollocamento funzionale che permette di valorizzare entrambe le apparecchiature nei contesti più idonei.» «Scelte di questo tipo rientrano nella normale attività gestionale e hanno un unico obiettivo: garantire qualità e continuità nell'assistenza ai pazienti. È importante sottolineare che l'Aou di Sassari continuerà a investire e a lavorare in questa direzione, senza divisioni tra strutture, ma con la consapevolezza di essere un'unica realtà sanitaria al servizio del territorio» concludono da Aou.