«Plauso a Fondazione, sostegno e crescita» Dalla maggioranza pieno sostegno all´azione del Consiglio d´Amministrazione di Fondazione Alghero dopo l´attacco dei capigruppo di opposizione: «Continueremo ad accompagnare e supportare questo percorso con convinzione, certi che i risultati ottenuti finora rappresentino solo il primo passo verso obiettivi ancora più ambiziosi»







Nella foto: il Cda di Fondazione Alghero col sindaco Raimondo Cacciotto e l'assessora Ornella Piras ALGHERO - «Negli ultimi giorni sono circolate alcune valutazioni sulla programmazione della Fondazione che riteniamo doveroso chiarire, anche per rendere merito al lavoro svolto in questi mesi dal nuovo Consiglio di Amministrazione e dal Presidente della Fondazione Alghero. Il nuovo CdA si è insediato nell’ottobre 2024 e, in un arco di tempo oggettivamente breve, ha dimostrato capacità di visione, concretezza e una gestione attenta delle risorse. Un lavoro che ha prodotto risultati misurabili e che merita di essere raccontato con chiarezza». La coalizione che amministra in città col "Progetto Alghero" replica alle accuse dei capigruppo di minoranza rivolte all'operato di Fondazione Alghero [ LEGGI ].«Uno degli aspetti più significativi riguarda la capacità di attrarre finanziamenti pubblici. La Fondazione ha partecipato con successo a cinque Bandi Regionali – dedicati, tra gli altri, al Carnevale, alla Settimana Santa, a San Michele e al Cap d’Any – ottenendo complessivamente 770.000 euro di contributi regionali. A questi si aggiungono 1.015.000 euro di risorse investite dalla Fondazione, per un totale di 1.785.000 euro reinvestiti sul territorio attraverso eventi culturali e identitari. Questi numeri raccontano una scelta precisa: rafforzare la qualità e l’impatto degli eventi senza gravare ulteriormente sulle risorse interne, riuscendo anzi a quasi raddoppiare gli investimenti sui singoli appuntamenti. Una parte importante di queste risorse, pari a 154.000 euro, è stata destinata alla promozione, con l’obiettivo di dare ad Alghero una visibilità adeguata non solo a livello regionale, ma anche nazionale e internazionale».«Accanto ai numeri, però - sottolineano i consiglieri di maggioranza ad Alghero - c’è un elemento altrettanto importante: il lavoro sull’identità. In pochi mesi si è riusciti a dare nuova forza a manifestazioni che per troppo tempo erano rimaste “identitarie” solo sulla carta. San Michele ha finalmente espresso con chiarezza la sua anima catalana, grazie alla partecipazione di Gigants, Castellers e Pastorets arrivati direttamente dalla Catalogna. A questi risultati si affiancano nuove iniziative rese possibili dal Bando Festival, come i Mercatini di Natale e la pista del ghiaccio, insieme alla conferma e al potenziamento di eventi già apprezzati come l’Alghero Family Festival di ottobre e il Villaggio di Babbo Natale, sui quali si è scelto di investire con ancora maggiore convinzione».«Siamo consapevoli che questo sia solo l’inizio di un percorso, ma è un inizio solido, che ha già raccolto ampio apprezzamento all’interno della maggioranza e tra molti operatori del territorio. La Fondazione, sotto la guida del nuovo Presidente, ha intrapreso un cammino concreto di rinnovamento, valorizzando la nostra cultura, migliorando la qualità degli eventi e contribuendo a rendere Alghero sempre più riconoscibile e attrattiva. Esprimiamo pieno sostegno al lavoro portato avanti dalla Fondazione. Continueremo ad accompagnare e supportare questo percorso con convinzione, certi che i risultati ottenuti finora rappresentino solo il primo passo verso obiettivi ancora più ambiziosi, con l’intento di far crescere ulteriormente Alghero come destinazione di eccellenza per eventi culturali e artistici» chiude la nota della coalizione di centrosinistra di Alghero.Nella foto: il Cda di Fondazione Alghero col sindaco Raimondo Cacciotto e l'assessora Ornella Piras