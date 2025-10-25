Alguer.it
L’arpa di Ierardi ai Mercoledì del Conservatorio
Sarà dedicato interamente all’arpa il prossimo appuntamento con la rassegna concertistica “I mercoledì del Conservatorio”, il 29 ottobre alle 19 nella sala Sassu del Canepa di Sassari
L’arpa di Ierardi ai Mercoledì del Conservatorio

SASSARI - Protagonista della serata sarà Matteo Ierardi, già molto applaudito al concerto di fine maggio al Teatro Comunale, in cui si esibì come solista accompagnato dall’Orchestra del Conservatorio. “Il Novecento arpistico europeo fra tradizione e innovazione”, titolo dell’appuntamento di mercoledì prossimo, prevede l’esecuzione di alcuni brani composti per questo affascinante strumento da grandi autori del XX secolo: dalla Sonata per arpa di Paul Hindemith al Valzer di Joseph Jongen, dalla, Suite di Benjamin Britten a Apunte Betico di Gerardo Gombau, fino alla Sarabanda e Toccata di Nino Rota, al Preludio in do maggiore n. 7 di Sergej Prokofiev, alla Rapsodia di Marcel Grandjany. Il concerto – programmato inizialmente per l’8 ottobre – è a ingresso libero e gratuito.

Matteo Ierardi, originario della provincia di Cosenza, si è accostato allo studio dell’arpa all’età di cinque anni. Ha frequentato il Conservatorio di Musica di Cosenza, conseguendo il diploma con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore e il diploma di II livello al Conservatorio Cherubini di Firenze con il massimo dei voti e la lode. Dal 2005 ha ottenuto oltre venti riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali a cui ha preso parte.

I più recenti, ottenuti nel 2024, sono il primo premio al Concours Français de la Harpe di Limoges e il terzo premio al Concorso internazionale “Suoni d’arpa” di Saluzzo. Ha collaborato con l’Orchestra Sinfonica Siciliana, l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, l’Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari e l’Orchestra del Teatro Verdi di Trieste. Attualmente frequenta il corso di diploma accademico di II livello in Musiche d’insieme al Conservatorio di Sassari.
27 ottobre
«Sanità, progetto serio in sinergia col territorio»
27 ottobre
Alberghiero: sapori dal mondo
27 ottobre
«Sanità, grave assenza della Regione»



