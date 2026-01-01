Alguer.it
S.A. 10:40
Ninni Corda direttore area tecnica all´Olbia
Corda ha vinto oltre nove campionati nel corso della sua carriera, ricoprendo ruoli di primo piano in club quali Como FC, Foggia, Savona, Tempio e Alghero
Ninni Corda direttore area tecnica all´Olbia

OLBIA - L’Olbia Calcio 1905 annuncia l'arrivo di Ninni Corda quale nuovo direttore dell’area tecnica. Professionista di riconosciuta competenza ed esperienza, Ninni Corda entra a far parte della società con l’obiettivo di contribuire in modo determinante alla costruzione e allo sviluppo del progetto sportivo, mettendo a disposizione dell’Olbia Calcio 1905 il proprio know-how, la propria visione strategica e una profonda conoscenza del calcio.

Corda ha vinto oltre nove campionati nel corso della sua carriera, ricoprendo ruoli di primo piano in club quali Como FC, Foggia, Savona, Tempio e Alghero. «Il suo profilo si distingue inoltre per una significativa esperienza internazionale, maturata anche attraverso la collaborazione come Responsabile dello Scouting Internazionale per il club di LaLiga CD Leganés nella stagione 2016/2017. La società accoglie Ninni Corda con grande fiducia, certa che il suo contributo rappresenterà un valore aggiunto fondamentale per la crescita dell’Olbia Calcio 1905, nel solco di un progetto ambizioso, solido e coerente con la storia e le aspirazioni del club» si legge nella nota diffusa dalla società.
