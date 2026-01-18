Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotizienuoroCronacaMeteo › Govossai, scatta il piano di sicurezza
Cor 12:15
Govossai, scatta il piano di sicurezza
Raggiunto il massimo livello d’invasamento: l’acqua in uscita utilizzata per coprire il totale fabbisogno del potabilizzatore di Jann’e Ferru e quella in eccesso riversata verso il lago di Gusana
Govossai, scatta il piano di sicurezza

NUORO - Alla luce delle precipitazioni in corso e del conseguente allarme di rischio idrogeologico, in attuazione delle disposizioni della Protezione Civile, i tecnici di Abbanoa hanno predisposto le attività di contrasto alla piena arrivata questa notte sull’invaso di Govossai, in territorio di Fonni, e di conseguenza l’apertura dello scarico della diga per non superare il livello massimo consentito. Preso atto del modificarsi della situazione e dell’innalzamento del livello di rischio, è stato necessario predisporre l’invaso ad accogliere un importante quantità di risorsa idrica in previsione dell’aumento di afflusso di queste ore. Sempre d’intesa con la Protezione Civile e la Provincia, come previsto dal piano di sicurezza, è stato temporaneamente chiuso anche l’attraversamento stradale sopra la diga.

L’invaso di Govossai è di piccole dimensioni (volume massimo 0,5 milioni di metri cubi), ma l’acqua liberata non viene dispersa in mare. È già sfruttata per coprire il totale fabbisogno del potabilizzatore di Jann’e Ferru (al servizio di Nuoro, Bolotana, Fonni, Gavoi, Lei, Lodine, Mamoiada, Ollolai, Oniferi, Orgosolo, Orani, Orotelli, Ottana, Sarule e Silanus). Le manovre attuate dai tecnici di Abbanoa stanno consentendo di preservare, invece, il lago di Olai che rappresenta il vero “serbatoio d’accumulo” per l’approvvigionamento idrico del territorio.

Grazie alla strategia attuata nell’ultimo anno da Abbanoa, il livello di questo invaso è già salito nell’ultima settimana da 8 milioni di metri cubi a 10,5 milioni e tutt’ora è in crescita. Il quantitativo in eccesso del Govossai viene riversato verso il lago di Gusana che può alimentare il potabilizzatore di Torrei (al servizio di Tonara, Belvì, Aritzo, Sorgono, Atzara, Meana Sardo, Austis, Ortueri, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Sorradile, Bidoni, Busachi, Ardauli, Ula Tirso, Desulo, Teti, Tiana e Ovodda).
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
18/1/2026
Passa il ciclone sulla Sardegna
Doppi allerta meteo: piogge e temporali a partire dalle ore 18 di oggi (domenica), vento e mareggiate a partire dalle ore 9 di lunedì 19 gennaio e fino alle ore 15 di mercoledì 21 gennaio
19/1Statale 195 chiusa per rischio inondazione
19/1Parchi chiusi, attivato il Coc
19/1Allerta rossa, chiuse scuole e uffici
10/1Maltempo, oltre 60 gli interventi
10/1Burrasca, niente navi a Porto Torres
10/1Mare in burrasca sulle coste della Sardegna
10/1Neve, prorogata l’allerta meteo
6/1Vento, freddo e neve: allarme meteo in Sardegna
23/12Pioggia, temporali e freddo. Natale 2025 bagnato nell´Isola
14/12In Sardegna ritornano pioggia e temporali
« indietro archivio meteo »
20 gennaio
Discarica a ridosso della scuola: pericolo
20 gennaio
Daga a Forza Italia: non fa politica è cialtroneria
20 gennaio
Nasce l’Archivio digitale di Pinuccio Sciola



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)