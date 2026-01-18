Cor 12:15 Govossai, scatta il piano di sicurezza Raggiunto il massimo livello d’invasamento: l’acqua in uscita utilizzata per coprire il totale fabbisogno del potabilizzatore di Jann’e Ferru e quella in eccesso riversata verso il lago di Gusana



NUORO - Alla luce delle precipitazioni in corso e del conseguente allarme di rischio idrogeologico, in attuazione delle disposizioni della Protezione Civile, i tecnici di Abbanoa hanno predisposto le attività di contrasto alla piena arrivata questa notte sull’invaso di Govossai, in territorio di Fonni, e di conseguenza l’apertura dello scarico della diga per non superare il livello massimo consentito. Preso atto del modificarsi della situazione e dell’innalzamento del livello di rischio, è stato necessario predisporre l’invaso ad accogliere un importante quantità di risorsa idrica in previsione dell’aumento di afflusso di queste ore. Sempre d’intesa con la Protezione Civile e la Provincia, come previsto dal piano di sicurezza, è stato temporaneamente chiuso anche l’attraversamento stradale sopra la diga.



L’invaso di Govossai è di piccole dimensioni (volume massimo 0,5 milioni di metri cubi), ma l’acqua liberata non viene dispersa in mare. È già sfruttata per coprire il totale fabbisogno del potabilizzatore di Jann’e Ferru (al servizio di Nuoro, Bolotana, Fonni, Gavoi, Lei, Lodine, Mamoiada, Ollolai, Oniferi, Orgosolo, Orani, Orotelli, Ottana, Sarule e Silanus). Le manovre attuate dai tecnici di Abbanoa stanno consentendo di preservare, invece, il lago di Olai che rappresenta il vero “serbatoio d’accumulo” per l’approvvigionamento idrico del territorio.



Grazie alla strategia attuata nell’ultimo anno da Abbanoa, il livello di questo invaso è già salito nell’ultima settimana da 8 milioni di metri cubi a 10,5 milioni e tutt’ora è in crescita. Il quantitativo in eccesso del Govossai viene riversato verso il lago di Gusana che può alimentare il potabilizzatore di Torrei (al servizio di Tonara, Belvì, Aritzo, Sorgono, Atzara, Meana Sardo, Austis, Ortueri, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Sorradile, Bidoni, Busachi, Ardauli, Ula Tirso, Desulo, Teti, Tiana e Ovodda).