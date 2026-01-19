Cor 18:10 Cocco a Moro: pena e vergogna Continua il botta e risposta tra i due consiglieri comunali di Fratelli d´Italia ed Europa Verde ad Alghero: Moro nervosetto firma un comunicato bugiardo e mal scritto



ALGHERO - «Se di nervosismo si parla, è evidente che sia quello di Giampietro Moro, che sottoscrive un comunicato penoso e pieno di menzogne. Un tentativo malriuscito di attaccare Fratelli d’Italia». Continua il botta e risposta tra i due consiglieri comunali di Fratelli d'Italia ed Europa Verde ad Alghero.



«Le menzogne dette consapevolmente sono la spia di una politica penosa. Moro sa che non ho mancato una sola seduta della commissione speciale sul Treno a Idrogeno. Questo fatto è facilmente verificabile attraverso i verbali ufficiali della Commissione. Moro lo sa perfettamente, ma sceglie consapevolmente di mentire».



«Il tono scomposto del comunicato tradisce l’imbarazzo di chi prova a coprire, con la menzogna, le profonde contraddizioni della propria area politica. Sul treno a idrogeno la sinistra è divisa, e le dichiarazioni dell’assessore regionale Piu lo hanno certificato pubblicamente. Noi, come sempre, continueremo a fare politica sui fatti e sui documenti, non sulle bugie. Lasciamo a questa sinistra la politica delle bugie e delle mistificazioni» chiude Alessandro Cocco.