Alguer.itnotiziealgheroPoliticaPolitica › Cocco a Moro: pena e vergogna
Cor 18:10
Cocco a Moro: pena e vergogna
Continua il botta e risposta tra i due consiglieri comunali di Fratelli d´Italia ed Europa Verde ad Alghero: Moro nervosetto firma un comunicato bugiardo e mal scritto
Cocco a Moro: pena e vergogna

ALGHERO - «Se di nervosismo si parla, è evidente che sia quello di Giampietro Moro, che sottoscrive un comunicato penoso e pieno di menzogne. Un tentativo malriuscito di attaccare Fratelli d’Italia». Continua il botta e risposta tra i due consiglieri comunali di Fratelli d'Italia ed Europa Verde ad Alghero.

«Le menzogne dette consapevolmente sono la spia di una politica penosa. Moro sa che non ho mancato una sola seduta della commissione speciale sul Treno a Idrogeno. Questo fatto è facilmente verificabile attraverso i verbali ufficiali della Commissione. Moro lo sa perfettamente, ma sceglie consapevolmente di mentire».

«Il tono scomposto del comunicato tradisce l’imbarazzo di chi prova a coprire, con la menzogna, le profonde contraddizioni della propria area politica. Sul treno a idrogeno la sinistra è divisa, e le dichiarazioni dell’assessore regionale Piu lo hanno certificato pubblicamente. Noi, come sempre, continueremo a fare politica sui fatti e sui documenti, non sulle bugie. Lasciamo a questa sinistra la politica delle bugie e delle mistificazioni» chiude Alessandro Cocco.
Questo è per noi un gran bel segnale che certamente ci fa capire la grande difficoltà con la quale il Partito meloniano reagisce ai grandi risultati che l'assessore regionale ai LLPP Antonio Piu sta portando a casa per rilanciare le opere pubbliche della città di Alghero
20 gennaio
Ciclone, è ancora massima allerta: evacuazioni
20 gennaio
Mauro Cossiga, il libro all´Archivio storico
20 gennaio
Nàrami, chiacchierata musicale



