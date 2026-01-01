S.A. 14:03 Basket: Sap Alghero ospita Città Futura Roma Appuntamento Sabato 14 marzo alle ore 12:30 al PalaManchia di Alghero contro la Città Futura Roma nella terza gara del girone interregionale



ALGHERO - Dopo la sconfitta contro la forte Victoria Pesaro (68-85) al PalaManchia, l’attenzione si sposta subito alla prossima sfida per la Costruzioni Valentino Sap Alghero. Appuntamento Sabato 14 marzo alle ore 12:30 al PalaManchia di Alghero contro la Città Futura Roma nella terza gara del girone interregionale. Per la squadra guidata da Matteo Mastropietro sarà il momento del riscatto dopo due sconfitte: i ragazzi della SAP scenderanno in campo con determinazione e orgoglio per conquistare i primi due punti in classifica.



La partita si giocherà alle 12:30 per permettere alla formazione romana di rientrare a Roma nella stessa giornata. Anche la Città Futura Roma arriva ad Alghero in cerca di riscatto dopo le sconfitte contro Jesi ed Empoli, e proverà a sbloccarsi in classifica. Sarà inoltre un appuntamento speciale per la pallacanestro algherese, che celebra i 40 anni di attività, con l’opportunità di ospitare alcune delle migliori realtà della pallacanestro giovanile italiana.