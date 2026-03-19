Cor 13:24 Fc Alghero cerca punti salvezza contro il Malaspina Per l’occasione, mister Tommaso Movilli potrà contare sul rientro dell’attaccante Raimondo Serra che ha scontato il turno di squalifica. Restano tuttavia alcuni dubbi di formazione



ALGHERO - La FC Alghero è pronta a tornare in campo per l’anticipo della 24ª giornata di campionato. I giallorossi saranno impegnati sabato pomeriggio, con calcio d’inizio alle ore 15, sul campo del Malaspina, a Osilo, in una sfida cruciale contro una diretta concorrente per la salvezza. La formazione algherese arriva all’appuntamento rinfrancata dalla convincente vittoria ottenuta nell’ultimo turno contro il Sennori, un successo che ha ridato fiducia all’ambiente e rilanciato le ambizioni di rimonta in classifica. Per l’occasione, mister Tommaso Movilli potrà contare sul rientro dell’attaccante Raimondo Serra che ha scontato il turno di squalifica. Restano tuttavia alcuni dubbi di formazione, legati alle condizioni non ottimali di diversi giocatori, che saranno valutati fino all’ultimo momento dallo staff tecnico. L’obiettivo della FC Alghero è chiaro: conquistare i tre punti. La corsa verso la salvezza resta complicata, ma la squadra è determinata a giocarsi fino in fondo le proprie carte, cercando continuità di risultati e prestazioni. La sfida di Osilo rappresenta dunque un passaggio fondamentale per mantenere vive le speranze e dare seguito al segnale positivo arrivato nell’ultimo turno.