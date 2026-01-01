Cor 6:38 Alghero in Eccellenza, festa a Maria Pia Ad aprire le marcature è stato un autogol, seguito dalle reti di Roccuzzo, Barboza e Marcangeli. Una vittoria netta e meritata, che conferma il valore di un gruppo protagonista di una stagione straordinaria



ALGHERO - Contro il Luogosanto finisce 4 a 1 per i giallorossi. Con questo successo arriva anche la certezza aritmetica: l'Alghero Calcio centra la promozione diretta in Eccellenza con cinque giornate di anticipo: Un traguardo costruito con lavoro, continuità e determinazione. Una squadra che ha saputo imporsi sugli avversari grazie ad un corale lavoro firmato dal mister Mauro Giorico, cui va il merito di aver cambiato prospettive ad una società. Tra i primi a complimentarsi il Sindaco Raimondo Cacciotto: «Complimenti al Presidente e alla società, che hanno saputo pianificare e guidare questo percorso con determinazione, al mister e a tutti i giocatori, protagonisti di un campionato entusiasmante».