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Cor 7:04
La Fc Alghero espugna Malaspina
Importante successo esterno per la FC Alghero che, nella 9ª giornata di ritorno del campionato di Prima Categoria girone D, supera per 0-1 il Malaspina al termine di una gara combattuta e ben interpretata dalla formazione guidata da mister Movilli
La <i>Fc</i> Alghero espugna Malaspina

ALGHERO - Tre punti fondamentali in chiave salvezza, conquistati contro una diretta concorrente. La cronaca. Parte forte la FC Alghero che al 7’ si rende subito pericolosa: cross invitante di Pintus per Puledda che, di testa, sfiora il pallone a tu per tu con il portiere osilese Venturin. I giallorossi continuano a spingere e al 20’ è ancora Pintus a provarci con un’incursione in area e un tiro a sorpresa che termina però fuori. Due minuti più tardi è Lollo Riu a creare apprensione alla difesa di casa. Al 25’ brividi anche per gli ospiti con un pallone vagante nell’area algherese, prontamente bloccato a terra da Dore.

Il Malaspina prova a reagire e al 43’ Satta tenta la conclusione, ma il tiro centrale non impensierisce Dore. Al 44’ arriva l’episodio decisivo del match: calcio di rigore per la FC Alghero per fallo su Pintus. Dal dischetto si presenta lo stesso attaccante che non sbaglia, portando in vantaggio i giallorossi. Per Carlo Pintus è la decima rete stagionale. Nella ripresa la FC Alghero gestisce il vantaggio con ordine, pur continuando a creare occasioni. Al 57’ Gueli, di testa, manda di poco a lato. Al 78’ gli ospiti sfiorano il raddoppio in contropiede con Raimondo Serra che, servito da Pintus, calcia trovando la risposta di Venturin.

Nel finale succede di tutto: all’82’ Marrosu, a porta vuota, spreca clamorosamente l’occasione del raddoppio. Un minuto dopo è ancora Raimondo Serra a rendersi pericoloso, ma la sua conclusione termina alta da buona posizione. All’88’ il Malaspina resta in dieci uomini per l’espulsione di Oggianu per proteste. Dopo i minuti di recupero arriva il triplice fischio: la FC Alghero conquista una vittoria meritata, frutto di una prestazione solida e determinata, facendo così un passo importante verso la salvezza.

MALASPINA: Venturin, Figoni (34’ st Oggianu), Cavaglieri, Fadda (28’ st Posadinu), Nufris, Fedeli, Nieddu, Porcu (23’ st Campus), Migheli, Gueli (17’ st Pinna), Satta.
A disposizione: Mulas, Puliga, Abozzi, Casares, Muglia.
Allenatore: Daniele D’Alessandro
FC ALGHERO: Dore, Peana, Cingotti, Ardu (29’ pt Spanu), Serra Federico, Gnani, Zanda (14’ st Marrosu), Puledda, Cherchi (5’ st Federici), Pintus (49’ st Mameli), Riu (31’ st Serra Raimondo).
A disposizione: Serra Francesco, Carta, Carbone, Molinari.
Allenatore: Tommaso Movilli
Arbitro: Dumitru Costin di Oristano
Rete: 44’ Pintus (r)
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