Cor 12:07 Ai Concerti di Primavera i Vagues Sax Quartet “Subway Dances” giovedì 26 marzo al Conservatorio Canepa. Sono stati definiti «quattro giovani musicisti straordinariamente preparati dal punto di vista tecnico e sensibili interpreti del repertorio moderno e contemporaneo»



SASSARI - Sono stati definiti «quattro giovani musicisti straordinariamente preparati dal punto di vista tecnico e sensibili interpreti del repertorio moderno e contemporaneo» dal compositore Paolo Coggiola, i componenti del Vagues Saxophone Quartet che giovedì 26 marzo alle 20.30, nella sala Sassu del Conservatorio Canepa di Sassari, daranno vita al secondo appuntamento dei Concerti di primavera dell’Associazione Ellipsis.



Il quartetto di sassofoni è formato dal sassarese Andrea Mocci (sax soprano), Francesco Ronzio (sax contralto), Mattia Quirico (sax tenore) e Vincent Dupuy (sax baritono), impegnati nel concerto Subway Dances, che prende il nome dall’omonima composizione dello stesso Coggiola e fa parte del programma della serata, che indaga il nesso spesso inscindibile fra suono e movimento che ha caratterizzato svariati lavori della musica strumentale e vocale dall’età antica alla modernità. Tra gli altri brani, saranno eseguiti inoltre Holberg Suite op. 40 di Edvard Grieg, Carmen fantasy su musiche di Georges Bizet, 5 Miniature di Claudio Sanna, Romanian Dances di Bela Bartok, Dance & Groove di A Manega e Symphonic Dances da West Side Story di Leonard Bernstein.



Il Vagues è un ensemble di sassofoni modulabile che supera i canoni tradizionali del quartetto grazie alla versatilità dei suoi membri, tutti polistrumentisti. Il gruppo si distingue per un’intensa attività di ricerca e sperimentazione, con un forte impegno nella promozione della musica contemporanea e nella collaborazione diretta coi compositori, contribuendo alla creazione di nuovi repertori e prassi esecutive. Dal debutto nel 2016 al Festival Milano Musica, il quartetto ha intrapreso un percorso ricco di prime esecuzioni assolute e collaborazioni con importanti autori contemporanei. Negli anni ha partecipato a numerosi festival e rassegne in Italia e all’estero, esibendosi in contesti prestigiosi e ampliando costantemente il proprio repertorio.



Parallelamente, ha affiancato allo studio del repertorio contemporaneo anche opere di grande rilievo della tradizione per questo ensemble. Il gruppo ha ottenuto diversi riconoscimenti internazionali, tra cui primi premi in concorsi di musica da camera e contemporanea, confermando il proprio valore artistico. Nel 2022 ha pubblicato il suo primo lavoro discografico, Masterpieces, dedicato a importanti composizioni del repertorio originale per quartetto di sassofoni. Negli anni più recenti il Quartetto Vagues ha continuato a sviluppare nuovi progetti e a collaborare con compositori contemporanei, mantenendo una presenza attiva nei principali circuiti concertistici e contribuendo in modo significativo alla diffusione e all’innovazione della musica per sassofono.