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Cor 19:19
Madame all’Alguer Summer Festival
È fuori ovunque "disincanto", il primo singolo di Madame, accompagnato dal videoclip ufficiale, dell’omonimo album che sarà disponibile da venerdì 17 aprile (Sugar Music): martedì 18 agosto all’Alguer Summer Festival
Madame all’Alguer Summer Festival

ALGHERO - È fuori ovunque "disincanto", il primo singolo di Madame, accompagnato dal videoclip ufficiale, dell’omonimo album che sarà disponibile da venerdì 17 aprile (Sugar Music)"disincanto" è il brano manifesto che apre il nuovo progetto di Madame. Scritto dalla stessa Madame, il singolo è prodotto e composto da BIAS (Nicolas Biasin), Mr. Monkey (Matteo Novi) e Lester Nowhere (Arturo Fratini), con il contributo di Lorenzo Brosio. Nato durante una notte segnata da un’atmosfera creativa quasi tangibile e da lunghe conversazioni sul tema del disincanto, il brano prende forma da riflessioni profonde.

Da quell’urgenza di confronto e consapevolezza nasce "disincanto", che introduce l’essenza di questo nuovo progetto. Madame ha da poco annunciato il Madame Tour Estate 2026, che vedrà la cantautrice protagonista sui palchi dei principali festival italiani. I biglietti sono disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali. Prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music, il tour toccherà alcuni dei più importanti festival e sarà martedì 18 agosto all’Alguer Summer Festival per una data organizzata da Associazione Suoni Diversi e Shining Production in collaborazione con Gian Production e Roble Factory.

I nomi già annunciati dell’Alguer Summer Festival sono i Litfiba 1° agosto, Fiorella Mannoia 2 agosto, Claudio Baglioni 4 agosto, Luca Carboni 5 agosto, Blanco 6 agosto, la serata K Pop is coming 8 agosto, Il Volo 9 agosto, Mannarino 11 agosto, Marco Masini 19 agosto, Capo Plaza 20 agosto, Fulminacci 21 agosto e Caparezza 22 agosto e la serata Voglio Tornare Negli Anni ’90 di domenica 23 agosto.
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