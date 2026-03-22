Cor 13:45 Il duo di chitarre da Livorno a Sassari Torna in sala Sassu l’appuntamento con “I mercoledì del Conservatorio”: Niccolò Chiaramonti e Michelangelo Salvini, allievi del Conservatorio livornese, proporranno Divertissement op. 62 di Fernando Sor, Le città invisibili di Giorgio Mirto, Un’immagine (pensando a Franz Schubert) op. 64 di Álvaro Company e il secondo movimento dal Sestetto per archi n. 1 op. 18 di Johannes Brahms nell’arrangiamento di John Williams



SASSARI - Due giovani chitarristi del Conservatorio “Mascagni” di Livorno saranno i protagonisti del secondo appuntamento della rassegna “I mercoledì del Conservatorio”, il prossimo 25 marzo alle 19 nella sala Sassu del Canepa di Sassari. La stagione concertistica, che accompagnerà il pubblico ogni settimana fino a novembre, torna nella sua sede abituale dopo l’apertura con il concerto dell’organista Adriano Falcioni nella basilica del Sacro Cuore. Niccolò Chiaramonti e Michelangelo Salvini, allievi del Conservatorio livornese, proporranno Divertissement op. 62 di Fernando Sor, Le città invisibili di Giorgio Mirto, Un’immagine (pensando a Franz Schubert) op. 64 di Álvaro Company e il secondo movimento dal Sestetto per archi n. 1 op. 18 di Johannes Brahms nell’arrangiamento di John Williams.



L’ingresso al concerto è come sempre libero e gratuito. Il Duo Chiaramonti-Salvini nasce nel febbraio 2024 in occasione di un concerto di musica rinascimentale per la mostra “Leonardo Da Vinci. Bellezza e invenzione” al Museo della Città di Livorno. Da quel momento avvia un’intensa attività concertistica sul territorio toscano, proponendosi come occasione di ascolto di pagine tratte dal repertorio rinascimentale, barocco e del Novecento. Nell’ottobre 2024 il duo si distingue ricevendo il primo premio nella settima edizione del Concorso Internazionale Città di Torgiano e il secondo premio nella settima edizione dell’International Florence Guitar Festival. Il concerto dei due studenti del Mascagni si inquadra in un più esteso programma di collaborazioni avviato dal Conservatorio di Sassari. Lo scorso 15 marzo, infatti, i tre allievi del Canepa Samuele Cossu (violino), Danilo Ogno (corno) e Gianmichele Milia (pianoforte) si sono esibiti all’auditorium dell’istituto livornese, ospiti della rassegna “Pietro Nardini”, eseguendo con molto apprezzamento del pubblico locale il Trio op. 40 di Brahms.