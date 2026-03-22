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Cor 16:00
Red Valley Festival: ecco i primi nomi
In programma dal 13 al 15 agosto 2026 presso l’Olbia Arena, svelati i primi nomi della lineup della sua undicesima edizione, confermandosi come uno dei più grandi festival d’Italia
Red Valley Festival: ecco i primi nomi

OLBIA - Il Red Valley Festival, in programma dal 13 al 15 agosto 2026 presso l’Olbia Arena, svela i primi nomi della lineup della sua undicesima edizione, confermandosi come uno dei più grandi festival d’Italia, capace di unire generi, artisti e pubblico in un’unica grande esperienza musicale. I primi artisti confermati a dare il via al festival sono alcune delle voci più interessanti della scena musicale italiana: Kid Yugi, Noyz Narcos e Promessa per il DAY2 e Sfera Ebbasta, Ernia, Samurai Jay e Rrari Dal Tacco per il DAY3, pronti a garantire performance e atmosfere uniche, capaci di emozionare e far vibrare il pubblico.
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