S.A. 10:40 Ad Alghero il tributo a Fabrizio De Andrè Terzo appuntamento di “Non Solo Jazz”. Venerdì 27 marzo al Poco Loco i Crêuza de mä Expanded saliranno sul palco del locale di via Gramsci ad Alghero per il tributo al grande Fabrizio De Andrè



ALGHERO - Venerdì 27 marzo, con inizio alle 22.30, sul palco del Poco Loco saliranno i Crêuza de mä Expanded per il loro tributo a Fabrizio De Andrè. Un altro live organizzato dalla Bayou Club Events e dal Poco Loco che regalerà al pubblico poesia in musica grazie alla proposta degli artisti che fanno parte di questo progetto musicale sardo. la band è composta da: Daniele Pistis voce solista; Gavino Fonnesu alla chitarra, Luca Manca alla batteria e cori, Andrea Pinna al violino e tastiere, Fabrizio Leoni al basso, Fabrizio Sulliotti alla chitarra e cori, Gianmario Solinas all'hammond e tastiere, Maria Rosaria Soro voce e cori.