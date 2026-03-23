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Alguer.itnotiziealgheroSpettacoloConcerti › Ad Alghero il tributo a Fabrizio De Andrè
S.A. 10:40
Ad Alghero il tributo a Fabrizio De Andrè
Terzo appuntamento di “Non Solo Jazz”. Venerdì 27 marzo al Poco Loco i Crêuza de mä Expanded saliranno sul palco del locale di via Gramsci ad Alghero per il tributo al grande Fabrizio De Andrè
Ad Alghero il tributo a Fabrizio De Andrè

ALGHERO - Venerdì 27 marzo, con inizio alle 22.30, sul palco del Poco Loco saliranno i Crêuza de mä Expanded per il loro tributo a Fabrizio De Andrè. Un altro live organizzato dalla Bayou Club Events e dal Poco Loco che regalerà al pubblico poesia in musica grazie alla proposta degli artisti che fanno parte di questo progetto musicale sardo. la band è composta da: Daniele Pistis voce solista; Gavino Fonnesu alla chitarra, Luca Manca alla batteria e cori, Andrea Pinna al violino e tastiere, Fabrizio Leoni al basso, Fabrizio Sulliotti alla chitarra e cori, Gianmario Solinas all'hammond e tastiere, Maria Rosaria Soro voce e cori.
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