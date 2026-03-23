S.A. 20:05 Doppio concerto al JazzOp JazzOp prosegue al teatro Verdi con un nuovo atteso appuntamento. Doppio concerto (ore 11 e 18) domenica 29 marzo con “Bird Lives!”, il progetto dedicato a Charlie Parker vedrà sul palco Cochi Ponzoni nel ruolo di voce narrante direzione e arrangiamenti di Gabriele Comeglio



SASSARI - Dopo il successo del concerto di apertura arriva domenica 29 marzo al teatro Verdi: Bird Lives!” il secondo doppio appuntamento (ore 11 e 18) della XXIII edizione della rassegna “JazzOp”. L’atteso evento che porta a Sassari il grande jazz è organizzato dall’Associazione Blue Note Orchestra/Orchestra Jazz della Sardegna (ABNO/OJS) in collaborazione con la Cooperativa Teatro e/o Musica, con il contributo di Regione Sardegna, Ministero della Cultura e Fondazione di Sardegna, e con il patrocinio del Comune di Sassari. “Bird Lives!”, produzione originale in cui la big band sarda sarà diretta da Gabriele Comeglio, che ha curato gli arrangiamenti, prende il nome dall’omonimo libro di Ross Russell dedicato alla vicenda artistica ed umana di Charlie Parker. Russell prese spunto dalla scritta “Bird Lives!” che apparve sui muri di New York dopo la morte prematura del geniale sassofonista.



Una rivendicazione di vita per l’opera di un artista forse maledetto, ma certamente rivoluzionario ed eterno. La potenza di questo grido e la narrazione di una storia tragica e affascinante saranno affidate alla voce dell’attore, cabarettista e cantante Cochi Ponzoni, famoso per il duo con Renato Pozzetto e per la pionieristica comicità che i due, insieme ad Enzo Jannacci, tra gli altri, portarono in scena nello storico Derby, locale simbolo del cabaret milanese ed italiano. Nel corso di una lunghissima carriera, Ponzoni ha recitato con Alberto Sordi e Stefania Sandrelli, ed è stato diretto, tra i tanti, da Dino Risi e Alberto Lattuada.