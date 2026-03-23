Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariSpettacoloConcerti › Il Canepa presenta concerti e masterclass del 2026
S.A. 17:11
Il Canepa presenta concerti e masterclass del 2026
In cartellone oltre 50 appuntamenti, il Concerto di Pasqua il 1° aprile. Il Canepa sempre più un punto di riferimento per la cultura artistica nel territorio
Il Canepa presenta concerti e masterclass del 2026

SASSARI - Oltre 50 concerti, masterclass e seminari aperti gratuitamente agli iscritti, nuove collaborazioni con enti e istituzioni sarde e nazionali, un posizionamento internazionale sempre più stabile. Sono solo alcuni dei punti di forza del Conservatorio statale di musica “Luigi Canepa” di Sassari che ha presentato oggi nella sala conferenze del Comune di Sassari, a Palazzo Ducale, la sua produzione artistica e l’attività didattica 2026. All’incontro con la stampa erano presenti il sindaco Giuseppe Mascia, il direttore del Conservatorio Andrea Ivaldi, il vicedirettore e coordinatore della produzione artistica Gavino Mele e il docente Gabriele Verdinelli in rappresentanza dell’Associazione Laborintus. Il Canepa, inserito nel sistema AFAM dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, ha recentemente rinnovato la sua governance: a novembre si è insediato il direttore Andrea Ivaldi, eletto a giugno, e nelle scorse settimane è stato nominato dal Ministero dell’Università e Ricerca il nuovo presidente Antonio Ligios, storico della musica e già direttore del Conservatorio sassarese. In questa nuova fase, la strategia della massima istituzione musicale del nord Sardegna punta a rafforzare i legami con il territorio, aprirsi sempre più verso l’esterno e promuovere nuovi linguaggi musicali.

«Il Conservatorio “L. Canepa” rappresenta una delle espressioni più alte della vocazione culturale di Sassari, dell’intero territorio metropolitano e dell’Isola intera – ha detto il sindaco di Sassari e della Città metropolitana, Giuseppe Mascia –. Un’istituzione che forma, produce Cultura e restituisce alla comunità valore, qualità e visione. Il programma 2026 conferma una traiettoria solida, capace di coniugare tradizione e contemporaneità, radicamento territoriale e apertura internazionale. La collaborazione attivata con il nostro Comune rafforza un percorso condiviso, che mette la musica al centro della crescita civile e culturale della nostra città». Mercoledì, MusicaNova, Notturni contemporanei. Basta dare uno sguardo alla produzione artistica del Canepa dell’anno in corso per comprendere la varietà delle proposte al pubblico: i Mercoledì del Conservatorio, la rassegna di musica del nostro tempo MusicaNova, i Notturni Contemporanei in collaborazione con il Conservatorio di Cagliari, i concerti dell’Orchestra sinfonica, dell’Orchestra giovanile, del Coro da camera, dell’Orchestra di Fiati e dell’Ensemble di musica contemporanea costituiscono un ricchissimo programma di appuntamenti, aperti al pubblico gratuitamente – ad eccezione di pochissimi concerti in collaborazione con associazioni culturali – che fanno del Canepa il principale ente culturale di produzione artistica del territorio con oltre 50 appuntamenti offerti al territorio.

I Mercoledì del Conservatorio, la rassegna concertistica inaugurata lo scorso 18 marzo nella basilica del Sacro Cuore di Sassari, accompagnerà i sassaresi per tutte le prossime settimane fino a ottobre inoltrato, con ospiti nazionali e internazionali, dando spazio anche ad allievi e docenti dell’istituto. In questo modo, oltre a offrire alla città la professionalità degli insegnanti, si darà agli studenti la possibilità di esibirsi davanti a un vero pubblico, spesso per la prima volta, in un passaggio fondamentale per chi vorrà intraprendere la carriera artistica. Una grande novità di quest’anno è la collaborazione con il Comune di Sassari che ospiterà i Mercoledì di luglio, con cinque concerti nel cortile di Palazzo Ducale. Torna anche quest’anno la rassegna di musica contemporanea MusicaNova, in collaborazione con l’Associazione Laborintus, che amplia la tradizionale offerta “classica” diffondendo la musica del nostro tempo. Nel cartellone di quest’anno, oltre ad ospiti internazionali e nazionali, trovano spazio due lauree in forma di concerto che segneranno la conclusione del percorso accademico con un appuntamento musicale aperto a tutti. Nei mesi estivi troveranno ancora spazio i Notturni Contemporanei, progetto che lega i due conservatori sardi e l’Associazione Arte in Musica di Alghero. Gli studenti del Canepa e del Conservatorio “G.P. da Palestrina” di Cagliari saranno impegnati insieme in concerti a Sassari, Cagliari e Alghero, presentando repertori classici e moderni con l’opportunità di crescere in uno scambio di culture ed esperienze comuni.

Il Concerto di Pasqua. L’Orchestra sinfonica del Conservatorio di Sassari, realtà che vive e si alimenta del continuo succedersi dei suoi componenti, ha già affrontato con successo l’impegnativo concerto d’apertura dell’anno accademico nello scorso febbraio. Il prossimo, importante appuntamento sarà il Concerto di Pasqua che viene organizzato ogni anno dal Canepa e che sarà proposto mercoledì 1° aprile alle 20.30 nella chiesa di Santa Caterina. L’Orchestra e il Coro da Camera eseguiranno la Sinfonia n. 49 in fa minore “La Passione” di Franz Joseph Haydn del 1768, diretta dal docente di Esercitazioni orchestrali Andrea Barizza, e lo Stabat Mater di Agostino Steffani per soli, coro, archi e basso continuo, capolavoro poco conosciuto del 1727, diretto dalla docente di Lettura della partitura Clara Antoniciello. Anche il Concerto di Pasqua sarà a ingresso libero e gratuito. L’Orchestra sinfonica tornerà quindi a fine maggio per il concerto di fine corsi, mentre a ottobre si ripete l’appuntamento con l’Orchestra di Fiati.

Il Conservatorio di Sassari adempie al suo ruolo di centro catalizzatore della formazione musicale e artistica nel territorio grazie a una fitta rete di collaborazioni con le principali istituzioni culturali: oltre al già citato Conservatorio di Cagliari, l’Accademia di Belle Arti “Sironi”, il Liceo musicale “Azuni” con cui sono attivi i progetti di una comune orchestra d’archi e una di fiati, le scuole medie a indirizzo musicale e le scuole civiche di musica. Nel corso degli anni, il Canepa ha trovato una stabile collocazione internazionale. Da anni componente dell’AEC, l’Associazione europea dei conservatori, è presente alle maggiori iniziative di scambio e aggiornamento all’estero per contribuire alla crescita costante di docenti e studenti. Le numerose missioni in Italia e all’estero contribuiscono inoltre alla formazione degli allievi: proprio nei giorni scorsi tre studenti hanno avuto la grande opportunità di suonare con la prestigiosa Dresden Bläser Philarmonie, l’Orchestra di Fiati di Dresda, mentre nell’ambito del progetto Music4D finanziato nel PNRR, il Conservatorio di Sassari, con altri conservatori e atenei italiani, ha partecipato all’esecuzione di un’opera originale ispirata all’Orlando Furioso a Palermo e in Sri Lanka; da sottolineare inoltre i concerti a Los Angeles, New York e Ginevra con l’esecuzione di musiche di Bacalov e Morricone. Il Conservatorio di Sassari ha la sua mission principale nella formazione. La sua offerta comprende oltre sessanta corsi di laurea tra percorsi triennali e biennali finalizzati alla preparazione di professionisti della musica: cantanti, strumentisti, compositori, musicisti jazz, esperti nelle tecnologie del suono e docenti. Accanto allo studio del grande repertorio musicale, il Canepa promuove l’attenzione verso i linguaggi contemporanei e le nuove forme di espressione artistica, così come a quelle del passato e alla musica di tradizione orale.

In questo quadro si inseriscono le recenti attivazioni dei trienni accademici di primo livello in Flauto dolce, Violino barocco, Canto barocco e rinascimentale e liuto, dedicati allo studio delle tecniche esecutive, dell’interpretazione e del repertorio musicale preclassico, e dei bienni di Composizione jazz e di Clavicembalo e tastiere storiche. Ai corsi si affiancano master class, workshop e seminari tenuti da docenti e artisti di altissimo profilo internazionale e gratuiti per gli iscritti, ultimo nei giorni scorsi il workshop internazionale di Ear Training “Sentiamoci a Sassari” che ha visto la partecipazione di esperti del settore da Italia, Polonia, Grecia, Slovenia, Norvegia, Danimarca. È inoltre attivo un centro di formazione iniziale accreditato per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado che consente di ottenere l’abilitazione per l’insegnamento di tutte le discipline musicali nella scuola media e nei licei musicali.

Nella foto: la conferenza stampa di presentazione
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
10:40
Ad Alghero concerto letterario per Grazia Deledda
La scrittrice Neria De Giovanni interpreterà i monologhi da lei scritti in cui si presenteranno al pubblico cinque protagoniste deleddiane e sarà accompagnata dalla musicista Elisa Ceravola
25/3/2026
Ad Alghero il tributo a Fabrizio De Andrè
Terzo appuntamento di “Non Solo Jazz”. Venerdì 27 marzo al Poco Loco i Crêuza de mä Expanded saliranno sul palco del locale di via Gramsci ad Alghero per il tributo al grande Fabrizio De Andrè
20:30
Otto mesi di concerti con Jazz Club Network
Jazz Club Network circuiterà tra il nord e il sud della Sardegna, con un cartellone di musicisti le cui cifre stilistiche sono tra le più originali della storia del jazz moderno e contemporaneo. Il programma
20:05
Doppio concerto al JazzOp
JazzOp prosegue al teatro Verdi con un nuovo atteso appuntamento. Doppio concerto (ore 11 e 18) domenica 29 marzo con “Bird Lives!”, il progetto dedicato a Charlie Parker vedrà sul palco Cochi Ponzoni nel ruolo di voce narrante direzione e arrangiamenti di Gabriele Comeglio
24/3/2026
Red Valley Festival: ecco i primi nomi
In programma dal 13 al 15 agosto 2026 presso l’Olbia Arena, svelati i primi nomi della lineup della sua undicesima edizione, confermandosi come uno dei più grandi festival d’Italia
25/3/2026
Al Verdi di Sassari Dejan Bogdanovich
Giovedì 26 marzo alle 20.30 lo storico Teatro Verdi ospita il secondo concerto della rassegna “I grandi interpreti della musica”. Sul palcoscenico, accompagnato dalla Teatro Verdi Chamber Orchestra, salirà il violinista di origine serba
23/3/2026
Madame all’Alguer Summer Festival
È fuori ovunque "disincanto", il primo singolo di Madame, accompagnato dal videoclip ufficiale, dell’omonimo album che sarà disponibile da venerdì 17 aprile (Sugar Music): martedì 18 agosto all’Alguer Summer Festival
25/3La musica entra in corsia a Sassari
24/3Il duo di chitarre da Livorno a Sassari
22/3Ai Concerti di Primavera i Vagues Sax Quartet
19/3120 chili di jazz al Teatro Parodi
18/3Stefania Avolio in concerto al Teatrì
17/3Ritornano gli anni 90 all’Alguer Summer Festival
16/3Martina Consonni al Teatro Verdi
16/3L’IMK Trio apre i Concerti di primavera
13/3All´Alguer Summer Festival arriva Blanco il 6 agosto
13/3Il Jazz anni ´80 rivive a Insulae Lab
« indietro archivio concerti »
26 marzo
Burrasca e mareggiate: allerta meteo su Alghero
26 marzo
Via ai lavori su 21 fabbricati storici ad Alghero
26 marzo
Sofia Brigatti tra le migliori tenniste under del mondo



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)