S.A. 10:01 Stanza Zen presentano il loro libro ad Alghero Marco Ghiani e Valerio Perrone sono i fondatori di Stanza Zen, la community italiana online dedicata alla mindfulness e al benessere emotivo da oltre mezzo milione di follower sui social



ALGHERO - Giovedì 18 giugno alle 19,00 Marco Ghiani e Valerio Perrone (Stanza Zen) saranno ad Alghero, ospiti della rassegna Llibres Llibres, per presentare il loro libro La mente si calma, la vita cambia (Longanesi) in una conversazione con Annarosa Negri. C’è una rivoluzione gentile che può cambiare tutto: imparare ad ascoltarsi.Siamo stanchi, bloccati, spesso demotivati. La vita ci sfugge tra le mani, i pensieri ci tirano a fondo e ci sembra di non avere via d’uscita. Fermiamoci. Proviamo a capire cosa sta succedendo. Da dove arriva questa irrequietezza? Di cosa ci parla questo malessere? Esiste una cura miracolosa?



Marco e Valerio si facevano le stesse domande e, poco per volta, per prove ed errori, hanno tracciato una strada che dallo smarrimento giunge fino a una nuova, profonda consapevolezza. Questo libro vuole essere una mano tesa al lettore in cerca di risposte, una mappa articolata attraverso dieci principi essenziali che, applicati alla vita quotidiana, si rivelano fortemente trasformativi. Dai pensieri incessanti alla paura, dalla fatica di dire "no" al bisogno di libertà interiore, dall’autosabotaggio alla procrastinazione, dalla paralisi decisionale al pensiero positivo, ogni capitolo offre strumenti concreti e pratiche quotidiane per riconquistare piccole libertà. Indicazioni chiare e liberatorie, efficaci e poetiche al tempo stesso, per ritrovare chiarezza, fiducia e presenza, passo dopo passo. Un invito a ricentrarsi anche nelle giornate più difficili, accogliendo ogni emozione come messaggera di cambiamento. Un giorno alla volta, una cosa alla volta, un pensiero alla volta. È tutto ciò che serve, quando sembra che nulla basti.



Marco Ghiani e Valerio Perrone sono i fondatori di Stanza Zen, la community italiana online dedicata alla mindfulness e al benessere emotivo da oltre mezzo milione di follower sui social. Il loro approccio nasce da esperienze personali di crisi, smarrimento e sovraccarico mentale, da cui hanno tratto lezioni profonde e strumenti concreti, sperimentati su se stessi prima che sui lettori. Su Stanza Zen condividono ogni giorno riflessioni, esercizi e leggi interiori che hanno aiutato migliaia di persone a riscoprire la calma, la presenza, il coraggio nelle piccole cose. Llibres Llibres è espressione del festival Dall’altra parte del mare, organizzato dall’Associazione Itinerandia con la collaborazione della Libreria Cyrano e patrocinato e sostenuto dal Comune di Alghero, dalla Regione Sardegna e dalla Camera di Commercio di Sassari attraverso il programma Salude & Trigu.