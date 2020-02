Cor 12:03 Passerelle griffate sul litorale Collaborazione con le imprese per migliorare i liberi accessi in spiaggia, aperti i termini per le sponsorizzazioni nel comune di Alghero: 15 le postazioni previste sull´intero litorale della Riviera del corallo







L'idea dell'assessorato all'Ambiente è quella di attivare collaborazioni con i privati: la procedura individuata è quella delle sponsorizzazioni. Aperti i termini per la una manifestazione di interesse finalizzata alla ricerca di soggetti interessati alla fornitura delle passerelle, veri e propri camminamenti da posizionare nei litorali algheresi più frequentati.



La proposta di sponsorizzazione da parte di imprese dovrà pervenire entro il termine delle ore 12.00 del giorno 16 marzo 2020 al protocollo generale del comune di Alghero. Tutte le informazioni sono reperibili presso gli uffici dell'Assessorato all'Ambiente a Sant'Anna. Commenti ALGHERO - 15 accessi per complessivi 500 metri lineari di passerelle. San Giovanni (4 lotti) Maria Pia (4 lotti) Cuguttu (2 lotti) Bombarde (2 lotti), Lazzaretto, Mugoni, La Stalla (1 lotto ciscuno). Sono le postazioni previste dall'Amministrazione comunale di Alghero per posizionarvi i corridoi ed assicurare così l’accesso alle spiagge e la fruizione agli utenti diversamente abili.L'idea dell'assessorato all'Ambiente è quella di attivare collaborazioni con i privati: la procedura individuata è quella delle sponsorizzazioni. Aperti i termini per la una manifestazione di interesse finalizzata alla ricerca di soggetti interessati alla fornitura delle passerelle, veri e propri camminamenti da posizionare nei litorali algheresi più frequentati.La proposta di sponsorizzazione da parte di imprese dovrà pervenire entro il termine delle ore 12.00 del giorno 16 marzo 2020 al protocollo generale del comune di Alghero. Tutte le informazioni sono reperibili presso gli uffici dell'Assessorato all'Ambiente a Sant'Anna.