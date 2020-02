Red 18:11 Libri: Terranova Dall´altra parte del mare Da martedì 3 a giovedì 5 marzo, Nadia Terranova sarà in Sardegna per una serie di appuntamenti con il pubblico dei lettori come ospite del Festival, con un doppio appuntamento ad Alghero ed incontri a Sassari e Fordongianus







Il giorno dopo, alle 10, la scrittrice sarà a Sassari per incontrare gli alunni della scuola Elementare di Via Cilea e conversare con loro del suo libro “Omero è stato qui” (Bompiani). Sempre mercoledì 4, alle 19, Terranova sarà una scrittrice a Piede liberos per presentare, con Alessandro Marongiu, “Addio fantasmi”, nella Biblioteca comunale di Fordongianus. Giovedì 5, si tornerà ad Alghero per un nuovo appuntamento con le scuole. Alle 10, infatti, Nadia Terranova incontrerà le classi delle scuole elementari e medie del Istituto comprensivo n.2, per dialogare con loro del libro Omero è stato qui.



Nata a Messina nel 1978, Terranova è laureata in filosofia, dottorata in Storia moderna e vive a Roma. Collabora con diverse testate tra cui “Repubblica”, “Internazionale” ed “il Foglio”, è docente alla Scuola del libro di Roma ed è fra gli autori di “Pascal” su RadioDueRai. Per Einaudi Stile libero, ha scritto i romanzi “Gli anni al contrario” (2015, vincitore di numerosi premi, tra cui il Bagutta Opera prima, il Brancati e l'americano The Bridge book award) ed “Addio fantasmi” (2018, finalista al Premio Strega). Ha scritto anche diversi libri per ragazzi, tra cui “Bruno il bambino che imparò a volare” (Orecchio acerbo, 2012), “Casca il mondo” (Mondadori, 2016) ed Omero è stato qui (Bompiani. 2019). È tradotta in Europa e negli Stati Uniti.



