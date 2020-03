Cor 20:20 Covid-19, due nuovi casi nell´ospedale di Alghero Arriva il primo responso dei tamponi. Positivi al coronavirus un infermiere ed una dottoressa dell´ospedale Civile di Alghero. Per altri operatori sanitari si attende l´esito degli esami. Sale a 4 il numero dei positivi







articolo in aggiornamento ALGHERO - Sale il numero dei contagi ad Alghero: due nuovi casi si aggiungono a quelli già accertati, portando il numero dei positivi a 4 [ LEGGI ]. Positivi al coronavirus un infermiere ed una dottoressa dell'ospedale Civile di Alghero. Entrambi avrebbero avuto contatti col primo paziente transitato nel giorni scorsi per i reparti di Pronto Soccorso, Radiologia e Medicina e poi risultato positivo [ LEGGI ]. Quello odierno è però soltanto il primo responso: Tra gli operatori sanitari del Civile, infatti, sono numerosi quelli che ancora attendendo l'esito del tampone.