Notte di fuoco a Quartu e Cagliari

Gli operatori hanno provveduto allo spegnimento dei roghi e alla messa in sicurezza delle aree coinvolte. Evitata la propagazione delle fiamme alle strutture adiacenti e ad altri veicoli in sosta nelle vicinanze. Le cause dei roghi sono in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco, ma è scontato che si tratti di atti di vandalismo. Commenti CAGLIARI - Notte impegnativa per i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari. Le squadre sono intervenute dalle 2 circa fino alle prime luci dell'alba di questa mattina. Il primo intervento a Cagliari in via Baccaredda, altri roghi di autovetture si sono sviluppati invece a Quartu Sant'Elena.Le squadre di pronto intervento hanno operato con APS (autopompa serbatoio) e il supporto di autobotti. I roghi a Quartu si sono sviluppati tra le strade del centro abitato, via Pergolesi, via Leoncavallo, via Verdi, via Paganini e via Sant'Antonio.Gli operatori hanno provveduto allo spegnimento dei roghi e alla messa in sicurezza delle aree coinvolte. Evitata la propagazione delle fiamme alle strutture adiacenti e ad altri veicoli in sosta nelle vicinanze. Le cause dei roghi sono in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco, ma è scontato che si tratti di atti di vandalismo.