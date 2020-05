Red 19:00 Doppio incendio a Villagrande Strisaili I roghi si sono sviluppato in campagna, nelle località Perdaslattinas e Genna Talana. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla locale Stazione del Corpo forestale. Sul posto, l´elicottero proveniente dalla base della Forestale di San Cosimo



VILLAGRANDE STRISAILI – Dei quattro incendi che oggi (martedì) hanno ferito l'Isola, due ha richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, entrambi nelle campagne del Comune di Villagrande Strisaili. Il primo, in località Perdaslattinas, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di San Cosimo.



Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Villagrande. Il fuoco ha percorso una superficie di circa mezzo ettaro di cisteto.



Il secondo incendio è divampato in località Genna Talana, dov'è intervenuto lo stesso mezzo aereo, mentre a terra c'erano gli uomini della stessa Stazione. Le fiamme hanno percorso una superficie di circa mezzo ettato di cistero ex coltivo. L'elicottero ha operato sei lanci d'acqua.